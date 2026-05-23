יריות מחוץ לבית הלבן: השירות החשאי פינה עיתונאים

על פי הנמסר, האירוע התרחש בזמן שעיתונאים שהו באזור הבית הלבן במסגרת סיקורם השוטף. מקורות בוושינגטון מסרו כי נשמעו יריות רבות בסמוך למתחם, מה שהוביל לפעולה מיידית של כוחות הביטחון.

השירות החשאי, האחראי על אבטחת הנשיא והבית הלבן, פעל על פי נהלי הביטחון המחמירים והורה לעיתונאים לעבור לאזור מוגן. העיתונאים שהו במדשאה הצפונית, אזור בו מתקיימים לעיתים תדרוכים ואירועים רשמיים, כאשר נשמעו היריות. במקביל הוטל סגר כללי על האזור.

בשלב זה, לא ברור מה היה מקור היריות ומה גרם לאירוע. גורמי ביטחון בוושינגטון בוחנים את הפרטים, ונמסר כי מדובר באירוע שמטופל בזמן אמת על ידי הרשויות המוסמכות.