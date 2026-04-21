פקיד בכיר הודח: "הלשכה הפעילה לחץ מתמיד למינוי מנדלסון"

עדות דרמטית ונסערה נמסרה היום (שלישי) בפני וועדה פרלמנטרית בלונדון, כאשר אולי רובינס, פקיד בכיר לשעבר במשרד החוץ הבריטי שהודח לאחרונה, חשף פרטים מסבכים על הלחץ שהופעל מלשכת ראש הממשלה קיר סטארמר לקידום מינויו של פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בוושינגטון.

רובינס, שנראה נסער במהלך עדותו, הבהיר כי משרדו היה נתון ללחץ מתמיד מצד דאונינג 10 להאיץ את המינוי, זאת למרות סימני אזהרה ביטחוניים שהועלו. "אני חושב שלאורך כל ינואר 2025, בכנות, המשרד שלי ומשרד שרת החוץ היו תחת לחץ מתמיד", מסר רובינס לחברי הוועדה.

"הפכתי לשעיר לעזאזל"

הפקיד הבכיר דחה בתוקף את ניסיונותיו של סטארמר להטיל את האחריות על הדרג המקצועי, ותיאר אווירה של רדיפה מצד לשכת ראש הממשלה. "חשתי שאני משמש כשעיר לעזאזל בפרשה", ציין רובינס, תוך שהוא מבהיר כי המינוי נדחף כעובדה מוגמרת מלמעלה.

לדבריו, "נכנסתי למצב שבו כבר הייתה ציפייה חזקה מאוד שהוא צריך להיות בתפקידו ובאמריקה מהר ככל האפשר". העדות סותרת באופן ישיר את טענותיו של סטארמר, שהעיד השבוע בפני הפרלמנט כי פקידי משרד החוץ לא יידעו אותו על הסתייגויות גופי הביטחון.

הקשר לאפשטיין מעורר סערה

הסערה סביב מינויו של מנדלסון, ותיק מפלגת הלייבור, נובעת מקשריו בעבר עם העבריין ג'פרי אפשטיין. במהלך הדיון נחשף כי הלשכה הפעילה לחץ גם למינוי מקורב נוסף, מתיו דויל, לתפקיד דיפלומטי, למרות שדויל הודח בעבר מהמפלגה בשל קשרים לאפשטיין.

מחוקקים ממפלגת הלייבור הגדירו חשיפה זו כ"מרשיעה למדי", והביעו דאגה מהדפוס המתגלה של מינויים פוליטיים תוך התעלמות מהמלצות ביטחוניות. השר אד מיליבנד התייחס לחששות שקדמו למינוי מנדלסון ומסר לרשת סקיי ניוז כי המחשבה שעברה בראשו הייתה "שזה עלול להתפוצץ, שזה עלול להשתבש".

דאונינג 10 מכחישה

דובר מטעמו של סטארמר הכחיש את הטענות על הפעלת לחץ פסול וטען כי מדובר היה בבירורים שגרתיים על קצב התקדמות המינוי. עם זאת, העדות המפורטת של רובינס מציירת תמונה שונה לחלוטין של התערבות ישירה ומתמשכת מלשכת ראש הממשלה.

למרות שהלחץ הפוליטי על ראש הממשלה מתגבר, ההערכה בחוגים פוליטיים בלונדון היא כי לא יינקטו צעדים להדחתו לפני הבחירות המקומיות המתוכננות לחודש מאי. כזכור, סטארמר כבר הופיע בפני הפרלמנט בתחילת השבוע למסירת דין וחשבון על הפרשה, אך העדות החדשה מעמיקה את המשבר.