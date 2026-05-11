למרות תבוסת הלייבור בבחירות המקומיות ואיומים להדחה מצד חברי פרלמנט, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מצהיר על "המשכיות" וצפוי להציג תוכנית לשיקום המפלגה.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, דוחה את הלחצים הגוברים בתוך מפלגתו להתפטרותו בעקבות ההישגים הדלים של הלייבור בבחירות באנגליה, סקוטלנד ובוויילס. בראיון שהעניק לעיתון "האובזרבר", הבהיר סטארמר כי הוא רואה את כהונתו כפרויקט ארוך טווח וציין כי בכוונתו להחזיק בתפקיד במשך עשר שנים.

בנאום שצפוי לשאת ביום שני, יציג ראש הממשלה מתווה לשיקום אמון הציבור במפלגת השלטון. לפי קטעים שהופצו על ידי לשכתו, הוא עתיד לומר כי "אנשים זקוקים לתקווה" וכי הממשלה בראשותו תפעל לפתרון המשברים המרכזיים במדינה. "אנו נתייצב מול האתגרים הגדולים ונציג את הטיעונים המשמעותיים", נכתב בנאום המתוכנן.

מנגד, חברת הפרלמנט קתרין וסט מובילה קו תוקפני וקוראת לשרי הקבינט לפעול להחלפת סטארמר. וסט איימה כי אם נאומו של ראש הממשלה לא יוביל לשינוי המצופה, היא תנסה לגייס את תמיכתם של 81 מחוקקים, הנדרשים לפי תקנון הלייבור כדי להכריז על בחירות חדשות להנהגה.

במקביל, אנג'לה ריינר, לשעבר סגנית מנהיג המפלגה, הגבירה את הלחץ הפוליטי כשתקפה את המתרחש בשורות המפלגה. ריינר הצהירה כי הלייבור נמצאת ב"הזדמנות אחרונה" והזהירה מפני מה שכינתה "תרבות רעילה של מינויי מקורבים". דבריה נתפסים כחיזוק למועמדותו האפשרית של אנדי בורנהם, ראש עיריית מנצ'סטר הנחשב לפופולרי במיוחד.

למרות המתיחות הפוליטית, מעמדו של סטארמר נותר יציב בתחום מדיניות החוץ, במיוחד סביב ניהול המלחמה באיראן. פרשנים מעריכים כי המשבר במזרח התיכון והשלכותיו הכלכליות עשויים לעכב ניסיונות הדחה מיידיים, שכן המפלגה חוששת מבחירות כלליות בזמן שהציבור אינו שבע רצון מתפקודה הכלכלי.