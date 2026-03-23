ראש ממשלת בריטניה הגיב היום (שני) לביקורת הנוקבת נגדו לאחר שהתברר כי איראן מסוגלת בהחלט לשגר טילים לעבר אירופה, ואף להגיע לבירותיה המרכזיות.

הבריטים מעולם לא היו מודעים ליכולת האיראנית לשגר טילים לטווח בינוני עד אירופה, משום שהממשלה המקומית האמינה שטהרן אינה מחזיקה ביכולת זו - בניגוד לעמדה הישראלית.

לאחר השיגור לדייגו גרסייה המרוחק יותר מ-3,000 קילומטרים מאיראן, התברר כי בידי המשטר היכולת לכסות את רוב מדינות אירופה.

אפילו גדול המתנגדים למעורבות בריטית במלחמה עם איראן, העיתונאי פירס מורגן, הגיב בחריפות לאחר התקיפה בשבת.

"אז לא רק שאיראן שיקרה בגסות לגבי טווח הטילים הבליסטיים שלה, אלא שזה אומר שהיא כנראה יכולה לפגוע בבריטניה איתם - ואין לנו אפס, אני חוזר אפס, הגנה מפני הטילים האלה. מדאיג מאוד."

בריטניה אינה מצוידת במערכות הגנה אווירית מתקדמות כמו ישראל, דבר המעורר חרדה רבה בקרב הבריטים.

הבוקר כאמור, הגיב סטארמר לביקורת ואמר כי אין "הוכחה" לכך שאיראן תכוון את טיליה לעבר בריטניה, לא פחות.

"אנחנו מבצעים הערכות כל הזמן כדי לשמור עלינו בטוחים, ואין שום הערכה שאנחנו נמצאים תחת האיום הזה", אמר סטרמר.

ובמילים אחרות, סטארמר מסתמך על "הערכות" לכך שאיראן לא תתקוף, בעוד הוא מודה למעשה כי היא מחזיקה ביכולת לשטח את לונדון.