ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, צפוי להופיע היום (שני) בפני חברי הפרלמנט הבריטי למסירת דין וחשבון על רקע פרשה ביטחונית חמורה שמעוררת דרישות להתפטרותו. הסערה הפוליטית התעוררה לאחר שהתגלה כי פיטר מנדלסון, שמונה לתפקיד שגריר בריטניה בוושינגטון, כשל בבדיקת סיווג ביטחוני חסויה טרם כניסתו לתפקיד הרגיש.

על פי הפרטים שנחשפו, גורמי הביטחון המליצו שלא לאשר את מינויו של מנדלסון לתפקיד, אך המלצתם נדחתה על ידי דרגים במשרד החוץ הבריטי שאפשרו את יציאתו לתפקיד בינואר אשתקד. מנדלסון, דמות מרכזית במפלגת הלייבור, הודח מתפקידו כשגריר כבר בספטמבר האחרון לאחר שנחשפו פרטים על קשריו עם העבריין ג'פרי אפשטיין.

"הטעיית הציבור"

סטארמר, שהתנצל בזמנו על המינוי, טען בעקביות בפני הפרלמנט כי כל ההליכים הנדרשים בוצעו כחוק. כעת, עם הגילוי כי המלצת גורמי הביטחון נדחתה על ידי דרגים פוליטיים או פקידותיים, מואשם ראש הממשלה בהטעיית הציבור ובחוסר כשירות לתפקיד.

מנהיגת המפלגה השמרנית, קמי ביידנוק, תקפה את סטארמר בחריפות במכתב ששלחה אליו. "זו הייתה פרשה מאוסה ומבישה עבורך ועבור מפלגתך, ועבור המדינה הזו", נכתב במכתב. ביידנוק הוסיפה כי המעשה לא רק פגע ביחסים עם ארצות הברית אלא גם "ערערת את הביטחון הלאומי שלנו על ידי מתן התפקיד הדיפלומטי הגבוה ביותר לאדם ששירותי הביטחון מצאו כבעל 'חשש גבוה'".