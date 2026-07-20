המשטרה הודיעה: השריפה בחוות גלעד - תוכר כאירוע פעולות איבה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, עדכן היום (שני) את תושבי חוות גלעד כי משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע הצתה הקשה בחווה כאירוע שנסיבותיו "מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה". המשמעות היא שהתושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה.

בהודעה ששלח לתושבי חוות גלעד כתב דגן כי "לאחר השיחות שקיימנו לאורך היומיים האחרונים ובדיקות בשטח שנעשו במשותף על ידי משטרת ישראל – מחוז ש"י, כבאות והצלה וכן על ידינו, ההגדרה שאושרה לנו כרגע: נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה. בהתאם לכך ניתן להגיש בקשה להכרה כנפגעי פעולת איבה. כל מי שנתקל בבעיה או זקוק להכוונה מתבקש לפנות לשוטר הקהילתי".

יצוין כי בשלב ראשון של החקירה, צוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש. עם זאת, המעצרים שבוצעו הלילה מעלים חשד למעורבות מכוונת של החשודים בגרימת השריפה.