הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א נצפה בנופש בעיירות זולדן וסן אנטון שבאוסטריה, כשהוא מטייל עם הרבנית ונהנים מהנופים. בשבת קודש זכה הראשון לציון לעלייה למפטיר במניין האשכנזי במקום.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בנופש באוסטריה ( צילום: מ.ב. )

גם יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי נצפה בנופש באותה עיירה סן אנטון שבאוסטריה, בעוד ח"כ אוריאל בוסו בחר לנפוש בעיירה שלדמינג, המרוחקת כארבע שעות נסיעה. כזכור, גם ח"כ יואב בן צור בחר השנה לנפוש באוסטריה. ראש ישיבת בריסק הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק שליט"א נצפה בנופש עם בניו בחוף נוה מדבר שליד ים המלח.

( צילום: המייל הצהוב )

הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א, מראשי ישיבת מיר ברכפלד, נצפה בפשטות ובענוה באחד הסופרמרקטים בצפת, כשהוא מצטייד לקראת ימי הנופש עם המשפחה.

( צילום: יוסי, המייל הצהוב )

במסעדה בבני ברק נצפה הפרשן ישראל כהן יושב לארוחת צהריים עם יועצו של ראש הממשלה טופז לוק. לוק, העסוק בימים אלו בקמפיין הבחירות, התקבל באהדה על ידי התושבים. מהתיעוד עולה כי השיחה נסבה סביב ניתוח העניינים השונים לטובת כל הצדדים במחנה הימין.

ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת 'מיר' והגאון רבי בן ציון אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת ישראל', עם בחורי ישיבות במחנה 'בני תורה'.

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הגאון רבי אברהם יוסף והגאון רבי משה יוסף, עם אחיהם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באזכרה לאמם הרבנית מרגלית יוסף ע"ה במלאת 32 שנים להסתלקותה.

המיליארדר לב לבייב בהתוועדות חב"דית בקזחסטן, בהילולת רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זצוק"ל.

המיליונר הצרפתי צבי עמר, בעלים של רדיו 'קול ברמה', חגג עם משפחתו אירוע עלייה לישראל באולמי 'דוד קסטל' בירושלים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

בשולחן הכבוד באירוע נצפה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מברך את צבי עמר על עלייתו לישראל, כשלצידו מאיר חביב מבכירי הממשל בצרפת.

גם ראש ישיבת כסא רחמים הגאון הרב צמח מאזוז וראש מוסדות יתד התשובה הגאון הרב רפאל כהן, באו לאירוע לכבודו של צבי עמאר ששנים רבות תומך ונושא בעול מוסדות תורה רבים בארץ ומחוצה לה.

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שמונה לממלא מקום מנכ"ל הרבנות לישראל, בפגישת עבודה עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א.

אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, נצפה השבוע ביציאה מתפילה בקבר הרשב"י במירון.

השחקנים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי, יוצרי המופע 'ברדק', בקטע משעשע במהלך המופע ב'בנייני האומה'.

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חזקי פרקש, סמנכ"ל קו עיתונות דתית, שנשא על כתפיו את הוצאת העיתון במשך ארבעה חודשים לאחר פטירתו של המו"ל אריאל קוניק ז"ל, ממשיך גם בימים אלו מחופשתו בשווייץ לדאוג שהקוראים יקבלו עיתון. נודע כי בשבוע הבא הבעלים החדשים צפויים להוציא לאור את העיתון.

הזמר אברהם פריד ומנהלו המוזיקלי יובל סטופל בארוחת ערב בביתו של המפיק אלעזר פרץ בנתניה, לאחר מופע מקומי.

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הזמר והקלידן מוישי גרינבוים נצפה עסוק בשעות הפנאי בזיכוי הרבים.

הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, שנפש בטבריה, נצפה בתפילה מעומק הלב בקבר רבי מאיר בעל הנס.

ברכת מזל טוב לזמר זאנוויל ויינברגר לרגל הולדת הבן השלישי.

הזמר משה דוויק עם הגאון הרב דניאל ביטון שליט"א נשיא מוסדות 'אורות התשובה' וראש מכון 'המאו"ר' והגאון הרב יעקב יגן שליט"א, בחתונת איש העסקים יעקב אלחדד מקפריסין.

ח"כ אורי מקלב ממשיך לבקר במחנות קיץ ופעילויות לבחורי ישיבות. באחד מהם נצפה כשבחורי הישיבה מאזינים בשקיקה לשיחה שקיים עם רבני הישיבה, רגע לפני שנשא דברי חיזוק בפני הבחורים.

ח"כ אורי מקלב, שמבקר במחנות קיץ ואירועי בין הזמנים בצפון ובדרום, נצפה משתתף בתוכנית הנעילה במחנה של ישיבת 'נחלת עפולה' לצד ראש הישיבה ורבניה.

חברי הכנסת יוני משריקי וארז מלול נצפו משחקים בשולחן פינג פונג במהלך יום כיף שיזמו לבחורי ישיבות.

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ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה בקיאקים ב'רפטינג נהר הירדן' עם הבעלים ערן גיגי, שקיבל על עצמו לסגור את העסק בשבת לפני מספר שנים והכפיל רווחים.

( צילום: יוסף סמיונוב )

שר הביטחון ישראל כ"ץ בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א ראש ישיבת 'כסא רחמים', יחד עם הגאון הרב ליאור כהן שליט"א ראש ישיבת 'מאור יוסף'.

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ח"כ אורי מקלב ירד לשטח יחד עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים גילי כהן ואנשי הרשות כדי לפגוש את המטיילים בנחל עמוד ולשוחח איתם על ההקפדה על כללי הבטיחות.

יוסי קקון ראש עיריית צפת השתתף ביום כיף לבחורי ישיבות בפארק המים בנצרת.

( צילום: ש.ל. )

מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק בהבדלה מוזיקלית של מוצאי שבת למאות בחורי ישיבות, לאחר שבת חיזוק של 'אשריכם'.

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יועץ התקשורת יוני אוחנה ממערך הדוברות של תנועת ש"ס, שנסע לנופש עם משפחתו בצפת, ביקר עם ילדיו בלשכת ראש העיר יוסי קקון.

הרב משה תנעמי שליט"א רבה הספרדי של רכסים וראש מוסדות 'אור חדש' העניק ספר הפטרות מהודר למיליארדר הברזילאי אלברטו ספרא שחגג בר מצווה יוקרתית לבנו יהושע פרדי.

בין גדולי הרבנים שהגיעו לכבד את אלברטו ספרא נצפו ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת לייקווד וחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, והגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש מוסדות 'אהבת שלום'. מאחור נראה אלעד פאר מקורבם של נגידי עולם התורה.

האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א - 'הבבא ברוך' - בקביעת מזוזה במרכז התורה 'אבני החושן' בעכו בראשות הרב שמעון חזן.

- צילום: י.ח. צילום: צילום: י.ח. 10 10 0:00 / 0:08

לאחר מכן נצפו אוהד שגב ראש העיר עכו והרב יוסף ישר רב העיר מתברכים מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א - 'הבבא ברוך' - ובנו האדמו"ר רבי משה אבוחצירא שליט"א.

( צילום: י.ח. )

בספרו של הרב אברהם דבדה מאופקים על תולדות חייו של הגאון המקובל רבי עמוס גואטה זצוק"ל שנרצח לפני כחמישה שבועות, מופיעה תמונה מלפני כעשור של אנשי התקשורת ישראל כהן ויעקב גרודקה מ'קול ברמה' ואיציק אוחנה מ'כיכר השבת' מתברכים מהרב זצוק"ל.

מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף והעסקן החב"די לוי אדרעי בחתונת בנו של הגאון הרב מאיר אשכנזי שליט"א רב היישוב כפר חב"ד עם בתו של הרב אפרים שמואל קוט שליח חב"ד באסטוניה.

( צילום: שניאור שיף )

הרב שמואל זר, בנו של הגאון הרב רפאל זר שליט"א ראש מוסדות 'קרבנו לעבודתך', העניק את ספרו החדש 'יסודות הביטחון' ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט בהילולת רבי יוסי הגלילי בדלתון.

אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי נצפה מלווה את ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון הרב מסעוד אלחדד שליט"א בכניסה לכותל המערבי.

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן מעתיר בתפילה על הילדים החולים במחלה בציון אדמו"רי בית פשעווארסק זצוק"ל בבית החיים פיטע בהולנד.

הרב יוסף מאיר פרוכטר יועצו של ראש העיר קריית גת ומנכ"ל מרכז מעל"ה בקריית גת, נצפה יחד עם המוזיקאים בנצי שטיין ומשה דוד וויסמנדל אחרי אירוע של הציבור החסידי בעיר שהתקיים ביוזמת מרכז מעל"ה.

בעיצומו של האירוע נצפה מסתודד עם ראש העיר כפיר סויסה.