מה קיבל גפני אחרי ההדחה? | 'זיידל'ע' עם כל הנייעס

חשיפה: לאחר הדחתו של ח"כ משה גפני מראשות תנועת 'דגל התורה' והצבתו במקום ה-120 הסמלי ברשימה לכנסת, הוא זכה לתואר "יו"ר תנועת 'דגל התורה'". אך מעבר לכך, נודע כי יקבל לשכה, נהג ומזכיר על חשבון המפלגה. הסידור נעשה בהוראת ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו, שהורה לכבד את הנציגים הוותיקים.

חשיפה נוספת: בגזרת חסידות בעלזא, גם סגן השר ישראל אייכלר שהודח מייצוג החסידות לטובת אליקים שטארק, זכה לסידור דומה. נודע כי סוכם עמו שימשיך לקבל משכורת דרך הסיעה החדשה שהוקמה. יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במסוק פרטי עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ועוזרו מאיר עמר, בטיסה לעצרת סליחות בעכו בהשתתפות אלפים.

את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ראינו טס פעם נוספת במסוק פרטי למסע חיזוק בצפון, יחד עם חתנו הרב ברוך דרעי.

- צילום: יעקב קופמן צילום: צילום: יעקב קופמן 10 10 0:00 / 0:26

עם סיום ביקורו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש בישיבת 'מיר ברכפלד', זכה המועמד הטרי ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, יהודה ויספיש, לקבל את ברכתו של הרב.

( צילום: שוקי לרר )

את גודי סילמן סגן ראש עיריית בני ברק, ששמו עלה בין כל בורסת השמות לרשימה החדשה של 'דגל התורה' לבחירות אך בסוף הדבר לא יצא אל הפועל, ראינו בקומזיץ מיוחד לקראת הימים הנוראים עם תלמידי ישיבת 'רוח חיים'.

מנכ"ל 'החינוך העצמאי' אליעזר סורוצקין נצפה כאחד המשגיחים כשהוא מוסר שיעור חיזוק לקראת יום כיפור בישיבת הקיבוץ 'מנחת חינוך' שבראשות הרב יהושע מילר בירושלים.

את ףדודי קפלר ראינו על גג אמבולנס 'איחוד הצלה', מתעד את עשרות האלפים באמירת 'התיקון הכללי' בערב ראש השנה באומן.

( צילום: מוישי הורביץ )

את יועץ התקשורת חזקי שכטר ואנשי העסקים נתן רבני ודוד שפריי ראינו באמירת 'התיקון הכללי' יחד עם עשרות האלפים בערב ראש השנה באומן.

והנה אמן החושים מני הולנדר באמירת 'תיקון הכללי' בכוונה גדולה בערב ראש השנה באומן.

- צילום: צביקה גרין צילום: צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 0:21

לאחר מכן ראינו את אמן החושים מני הולנדר מדהים בקסמים את השוטרים האוקראיניים.

10 10 0:00 / 0:24

הזמרים שוקי סלומון וישראל מקמל בהקלטות לשיר חדש על סוכות באולפן של המוזיקאי דייויד טויב.

10 10 0:00 / 0:34

הזמר ליפא שמלצר שטס לראש השנה באומן איבד בשדה התעופה את המזוודה עם כל הבגדים לחג.

10 10 0:00 / 1:27

הזמר אברהם פריד נצפה בתפילת מנחה בבית כנסת לוצק בירושלים.

אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי והפייטן מאיר שטרית בקונצרט סליחות בקהילה של הרב רפאל דדון שליח חב"ד באורנג' קאונטי שבקליפורניה.

10 10 0:00 / 1:20

חברי הכנסת אוריאל בוסו וארז מלול, רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ורמת גן, רב פקד גל ליאור קצין אגף המבצעים במשטרת בני ברק, רב פקד אלעד אמויאל קצין שיטור וקהילה במשטרת בני ברק, רב פקד אריאל מנצור קצין אגף המבצעים במשטרת גבעתיים ופקד טל שרביט מפקד השיטור העירוני בבני ברק, במעמד הסליחות המרכזי במוסדות 'יביע אומר' בראשות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

במהלך הסליחות ראינו את ח"כ אוריאל בוסו משמש כשליח ציבור לצד החזן מאור חוביבה.

( צילום: נועם אליהו )

לאחר מכן ראינו את שלמה אלחרר סגן ראש העיר בני ברק, יחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בעיר ואיש החסד והעשייה יעקב זכריהו באמירת הסליחות.

( צילום: נועם אליהו )

במהלך כנס 'נדל"ן בקלפי' ראינו את ח"כ אוריאל בוסו מכתיר את יו"ר 'דגל התורה' החדש ח"כ יעקב אשר לשר הבינוי והשיכון בממשלה הבאה.

10 10 0:00 / 0:21

לאחר מכן ראינו את ח"כ יעקב אשר בסוד שיח עם ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג.

את הכתב הפוליטי אבי מוסקוב מ'קול ברמה' ראינו בסוד שיח פוליטי עם ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', במהלך אירוע פרטי.

( צילום: ישי חסון )

ח"כ שמחה רוטמן נתפס השבוע כשהוא רוכב על קורקינט חשמלי ברחובות ירושלים.

- צילום: דורון בלוך, 'כיפה' צילום: צילום: דורון בלוך, 'כיפה' 10 10 0:00 / 0:07

המוזיקאים יואלי דיקמן ומנדי וייס שרים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "תנינים, תנינים" בעקבות תוכנית 'כלא התנינים' – בבר המצווה לבנו של איש התקשורת יעקב גרודקה מנהל החדשות והאקטואליה ברדיו 'קול ברמה'.

- צילום: יצחק שגיא צילום: צילום: יצחק שגיא 10 10 0:00 / 0:19

לאחר מכן ראינו את השר איתמר בן גביר מפגין כישורי שירה לשיר: "שערי שמיים פתח".

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בשולחן הכבוד ראינו את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ב'לחיים' על יין עם אבי החתן יעקב גרודקה.

ולסיום ראינו את אנשי התקשורת ישראל כהן ומשה ארלנגר מ'קול ברמה', שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' והפרסומאי מאיר גל, מפזזים בריקוד עם איש התקשורת יעקב ברדוגו מועמד 'הליכוד' בבחירות לכנסת.

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שר התרבות והספורט מיקי זוהר שטס לראש השנה באומן, בתפילה בציון 'הבעל על שם טוב' במז'יבוז' תחת אבטחה כבדה.

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הרב יוסף יצחק נוימן שליח חב"ד לקהילה הדיפלומטית בניו יורק בתקיעת שופר בבניין האו"ם בניו יורק יחד עם שגריר ישראל באו"ם דני דנון.

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עופר וינטר יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' נצפה משמש כשליח ציבור בסליחות בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

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ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול וסגנו וממלא מקומו יעקב דוד ברקוביץ' ב'לחיים' עם העסקן האלעדי חיים שפר, לאחר הסדרת ההקצאה למקווה 'חוג חתם סופר' בעיר.

הרבי יוסף בן חמו רב קהילת 'חיי אהרון' בבני ברק מעניק מתנה ותעודת הוקרה לסגן ראש העיר שלמה אלחרר על פועלו למען תושבי העיר, במהלך שיעור 'אור החיים' שמסר הרב גבריאל מאזוז.

( צילום: יהודל'ה )

עו"ד שלמה חדד חבר מועצת העיר בני ברק בניחום אבלים אצל יצחק פרץ מבכירי ש"ס בעיר, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

( צילום: נועם אליהו )

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בניחום אבלים אצל הרב יוסף הופנר רב בית החולים 'מעייני הישועה', היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נושא דברי חיזוק בהרמת כוסית לעובדי מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, לצד המנכ"ל בועז יוסף וראש המינהל משה נקש. על היוזמה ענבל ישראלי מבכירי הרשות.

דיוויד פרידמן לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל נצפה בקבלת קהל במעונו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א. מהצד נראה העסקן אפרים חזן.

שדרן הרדיו רפי אוחנה שטס לסבב אירועים בארצות הברית מתברך מהמקובל הרב אליהו נתנאלי בלוס אנג'לס.

את הצלם נועם אליהו ראינו בטיסה במסוק פרטי בשמי הארץ.

היועץ הרפואי שמעון רגובי יו"ר 'מזור' ומנכ"ל משרדו נחום פראנק בביקור אצל הנגיד הרב נתן פלדמן ראש מכון 'צוף' ונכדו של הגאון הרב אהרן פלדמן, ראש ישיבת 'נר ישראל' בבולטימור ומזקני חברי מועצת גדולי התורה בארצות הברית.

איש הנדל"ן אליעזר ביכלר בתפילה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

( צילום: פ.ו. )

ינון אהרוני מנכ"ל משרד הרווחה והמשנה למנכ"ל משה לבון בסיור במפעל החסד 'יד ביד' של המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן.

הרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי הממשל והאסטרטגיה של חב"ד בישראל העניק למשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן תלמוד בבלי 'בבא מציעא' שהודפס בשנת תש"ה - 1945. נודע שמדובר בספר שכתבו יהודים שנרצחו בשואה.

בכירי משטרת ירושלים עקיבא בלום ואסף הרוש מתברכים לשנה טובה במעונו של האדמו"ר מביאלא שליט"א. חדי עין יבחינו גם בזמר מוטי כהן שמתנדב במשטרה. מאחורי הביקור עמד מוישי רוטנברג.

את שמעון אג'יאשווילי מבכירי קופת חולים 'מכבי' באלעד ראינו מנחה ביד רמה את כנס רבני וגבאי הקהילות בעיר.

( צילום: Noam Fessel )

הרב דניאל צוריאל, מו"ץ בבית הוראה של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד וחבר ועדת הלכה בארגון 'פרי חיים', מעניק לגאב"ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי אשר וייס שליט"א את הספר החדש שהוציא 'דברי חמודות' העוסק בענייני הלכות חולים בצום יוה"כ וזכה להסכמתו החמה לצד גדולי הרבנים והפוסקים.