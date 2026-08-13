חשיפת 'זיידל'ע': איש תקשורת חרדי בכיר שמוכר בכל בית בישראל בזכות הופעותיו באולפנים, נקלע שלא באשמתו לעימות מול מאבטח כשהגיע לאירוע מכובד אליו הוזמן יחד עם בכירים בעולם הפוליטי והעסקי. האירוע הסלים וכמעט נגמר באלימות קשה עד שאחד המקורבים שהוקפץ למקום הפריד בין הניצים והכניס את איש התקשורת בכבוד הראוי לו, לא לפני שדאג לפיוס בין הצדדים.

חשיפת 'זיידל'ע': במהלך חופשה משפחתית באוסטריה של אחד הבכירים החרדים, הוחלט להטיס את החתן שלו ארצה לאחר ששבר שם את הרגל. רק בריאות. חשיפת 'זיידל'ע': בנו של העיתונאי נועם זיגמן מ'קול ברמה' הולך בדרכי אביו והחל לשמש ככתב ירושלים בגל"צ. חשיפת 'זיידל'ע': ח"כ יעקב אשר שחיתן השבוע את בת הזקונים שלו באולמי 'קונקורד' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, החליט להזמין רק חברי כנסת מהמפלגות החרדיות בשל תקופת הבחירות והמתיחות בין הפוליטיקאים מהמפלגות הכלליות לנציגים החרדים. במהלך השמחה ראינו את ראש הישיבה הגר"ד לנדו בריקוד עם ח"כ אשר.

- צילום: א. באואר צילום: צילום: א. באואר 10 10 0:00 / 0:10

רגע לפני פתיחת 'זמן אלול' בישיבה, 'זיידל'ע' תיעד את ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, כשהוא מגיע לחוף הים בראשון לציון כאחד האדם.

במהלך הקעמפ של ישיבת 'אור ישראל', יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ניפק שלל כותרות, ובין לבין אף מצא זמן להחמיא לפרשן 'כיכר השבת' ישי כהן שישב לצדו בשולחן יחד עם איצלה כץ מגיש 'מעייריב'. "אני מכבד אותך, אתה עיתונאי מוכשר ורציני ואחראי", אמר גפני וגרר מחיאות כפיים סוערות.

10 10 0:00 / 0:35

העסקן הרפואי מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא', הביא לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף משלוח של מגש פירות לכבוד שבת בשליחות יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בחופשה של השניים באוסטריה.

בהמשך השבוע ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשדה התעופה במינכן שבגרמניה בדרך חזרה לישראל, כשהוא מלווה בחבר הכנסת יואב בן צור וחתנו הרב ברוך דרעי.

בפאתי האולם של מלון 'קרלטון' שם נערכה שמחת אירוסי בתו של הרב יאשיהו פינטו זיהה 'זיידל'ע' את טופז לוק יועצו של ראש הממשלה מסתודד עם הפרשן החרדי ישראל כהן ועם איש התקשורת ומקורבו של נתניהו, יעקב ברדוגו.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון', מתקבל בשירת "לאורו נסע ונלך" על-ידי חברי מקהלת 'נשמה', באירוע התורני 'כתבתם 6' ביוזמת דודי זלץ סגן וממלא מקום ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין.

- צילום: מייקל מנס צילום: צילום: מייקל מנס 10 10 0:00 / 0:37

האיש מאחורי המהפכה של בני הישיבות, יו"ר איחוד בני הישיבות הרב יהודה וייספיש מקבל את נשיא הארגון ראש הישיבה הגרמ"ה הירש באירוע הרבבות בבית שמש.

( צילום: יעקב נחומי )

רגע לפני האירוע תפס 'זיידל'ע' את ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בתפילה כשלצדו הרשם הבכיר שלמה יעקובזון.

10 10 0:00 / 0:05

"אשרי מי שלא חטא": השמחה באירוע בבית שמש פרצה גם אל מאחורי הבמה שם ראינו את האיש והסושיאל יהודה גרנובסקי שנסחף לריקודים עם איש התקשורת יהודה כהן, יהושע הירשביין מהאיחוד ורל"ש ראש העיר בית שמש אבי מייערס.

10 10 0:00 / 0:23

רגע לפני שהמנגינות העתיקות של עולם הישיבות עלו על הבמה באירוע הענק של 'האיחוד' בבית שמש, תפסנו את המלחין המיתולוגי הרב הלל פלאי, שהופקד על הנחיית התוכנית המיוחדת, בשיחה צפופה עם ח"כ אורי מקלב. 'זיידל'ע' לא הצליח לשמוע על מה דיברו השניים, אבל יש לו חשד סביר שכמה מנגינות מיתולוגיות עברו שם מיד ליד.

המשפיע הגאון הרב שמעון גלאי מפגין כישורי שירה, יחד עם הזמר בנצי שטיין, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', באירוע הענק בבית שמש.

10 10 0:00 / 0:55

רגעים ספורים לפני תחילת האירוע בבית שמש תפסנו את ראש העיר שמוליק גרינברג בסוד שיח עם הזמר מרדכי בן דוד.

במהלך האירוע ראינו בשורה הראשונה את ראש העיר שמוליק גרינברג לצדו של ח"כ אורי מקלב.

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שמונה לממלא מקום מנכ"ל הרבנות לישראל, מתברך מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, לרגל כניסתו לתפקיד.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, הגאון הרב שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מאחלים מזל טוב בבר מצווה לבנו של איש התקשורת אריה ארליך עורך עיתון 'משפחה'.

- צילום: ‏יונתן ארגמן צילום: צילום: ‏יונתן ארגמן 10 10 0:00 / 2:35

הצלם שלומי כהן נצפה מראיין בחורי ישיבה במהלך האירוע לסיום בין הזמנים שנערך בבנייני האומה.

10 10 0:00 / 0:23

הרב אבא טורצקי נצפה בנאות דשא בשכונת גבעת שאול בירושלים.

הזמר שמוליק סוכות נצפה השבוע כשהוא מתחדש במשקפי שמש אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

( צילום: מוטי ניילינגר )

הזמרים משה דוויק, משה לוק, יידל ורדיגר וישראל סוסנה, שרים בספרדית לזמר זאנוויל ויינברגר לרגל הולדת בנו השלישי .

- צילום: אבי סבג צילום: צילום: אבי סבג 10 10 0:00 / 0:24

מקהלת הילדים 'אידיש נחת' מארצות הברית, שהגיע לסבב הופעות בישראל, בתפילה בקבר 'רחל אמנו'.

- הפקה: משה ממן | צילום: מנדי סגל צילום: הפקה: משה ממן | צילום: מנדי סגל 10 10 0:00 / 0:29

הזמר פיני איינהורן שמתמודד עם מחלת האלופציה שגורמת לנשירת שיער מלאה ולקרחת, הופיע השבוע במועצת בנימין ודיבר בגילוי לב על המחלה: "צריך להודות על מה שיש לנו ועל מה שאין לנו".

10 10 0:00 / 1:00

הזמר מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה - ויקרא שמו בישראל: דניאל דוד.

- צילום: אלעזר כהן צילום: צילום: אלעזר כהן 10 10 0:00 / 1:01

הזמר יענקי אויש בצילומי קליפ יחד עם המוזיקאי יהודה גלילי וחברי מקהלת 'מוזיקאליש'.

- צילום: מוטי איצקוביץ צילום: צילום: מוטי איצקוביץ 10 10 0:00 / 0:29

את הזמר חיים ישראל ראינו בפגישה עם העסקן הרפואי נחום פראנק מנכ"ל 'מזור'.

הזמר שולי רנד על מנהלו האישי דוד פדידה במופע בקיסריה: "לפני כמה שנים פגשתי אותו, הוא הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי - אחרי הבחירה הכי טובה שעשיתי באשתי".

- צילום: מני וקשטוק צילום: צילום: מני וקשטוק 10 10 0:00 / 1:37

הקלידן נתנאל רוטנברג בקבלת שבת מוזיקלית בהרי האלפים הצרפתיים.

10 10 0:00 / 1:01

האדמו"ר מספינקא בני ברק שר ומברך את הזמר בנצי שטיין לאחר תפילת שחרית, על הליט המחודש שהוציא השבוע: "אדון הכל", של הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זצ"ל.

10 10 0:00 / 0:57

בסיום שמחת בית סקולען - פיטסבורג שנערכה בבית שמש, ראה 'זיידל'ע' את האדמו"ר מסקולען מודה לגראמער בן ציון ברכר על הופעתו המרגשת במצווה טאנץ.

המוזיקאי יוסי גרין מברך את איש הויזואל יוסי מור יוסף, במהלך מופע של מקהלת הילדים 'אידיש נחת' מניו יורק: "שתזכה לעשות את מסכי הוידאו בגג של בית המקדש השלישי".

- הפקה: משה ממן צילום: הפקה: משה ממן 10 10 0:00 / 0:40

את המפיק ברוך שכטר ראינו מדלג עם אופנוע, בין אירועי בין הזמנים שהפיק בבני ברק.

במהלך הביקור המסורתי של ח"כ אורי מקלב בקייטנת עזר מציון בירושלים, החשמל באוהל הפעילות שבק חיים. המארגנים לא ויתרו למקלב ושלפו מגפון, וכך מצא את עצמו חה"כ כשהוא נואם לקהל כמו בימים של פעם. אגב, רק לקראת סוף הנאום החשמל חזר, ויהי לפלא.

10 10 0:00 / 0:29

בחתונת בתו של ח"כ יעקב אשר 'זיידל'ע' ראה את ח"כ אורי מקלב בשיחה עם ח"כ אוריאל בוסו, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן והרב רפי מנת. 'זיידל'ע' ניסה לברר אם דיברו על השמחה או על ענייני המשרד, אך הארבעה שמרו על זכות השתיקה.

בהמשך ראינו את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ח"כ אוריאל בוסו, יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות והרבנות הראשית לישראל, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, עוזי ביתן מנכ"ל 'מאוחדת' וראש לשכתו דודי שוורץ, בסוד שיח מחוץ לחתונתו בתו של ח"כ יעקב אשר, מהצד נראה איש העסקים אבידוד בר ישראל.

ח"כ משה אבוטבול שמוסר שיעור תורה שבועי בבית הכנסת של הכנסת, העביר השבוע את השיעור למזנון הכנסת בעקבות שיפוץ שנערך בבית הכנסת.

בהמשך השבוע חבר הכנסת משה אבוטבול היה מעורב בתאונת דרכים וניצל בנס.

את ח"כ מאיר פרוש ובנו ישראל פרוש ראש עיריית אלעד לשעבר, ראינו בהלוויית זקן חסידי דושינסקיא הרה"ח ר' ראובן צבי בלוי ז"ל שנפטר בגיל 99.

ח"כ יצחק גולדקנופף וראש לשכתו מוטי בבצ'יק, נצפו לוחצים יד לחייל, במהלך חנוכת היישוב החדש עמק דותן, יחד עם יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון.

( צילום: אליחי מנחם )

השר לשעבר יעקב ליצמן נצפה בתפילה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו שקוע בשיחת טלפון באישון לילה ברחובות ירושלים.

את אלעזר שבילי ראש לשכתו של ח"כ משה אבוטבול, ראינו מטפל בפניות ציבור גם בחופשה.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע השבוע לחנוכת שכונת 'משכנות התורה' ברכסים, יחד עם ראש המועצה יצחק רייך והרב רפי מנת.

- צילום: שלומי כהן צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:15

חיוך של סיפוק: 'זיידל'ע' לכד באחד מימי השבוע העמוסים של סיום בין הזמנים, את חיים מלר, 'האיש מעיריית ירושלים' ועוזרו של חבר המועצה ומחזיק תיק תרבות תורנית דודי בלומנשטוק, כשהוא מסכם פרטים אחרונים באירוע שערך בגבעת התחמושת עם יו"ר האיחוד הרב יהודה וייספיש, שלמחרת ערך את מעמד הרבבות בבית שמש עם גדולי ישראל.

האדמו"ר מלעלוב השתתף בשמחת בר המצווה לבנו של שמעון גולדברג סגן וממלא מקום ראש עיריית בית שמש. ל'זיידל'ע' נודע כי בניגוד לחתונת בנו שנערכה לאחרונה בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, את שמחת בר המצווה בחר גולדברג לקיים במתכונת מצומצמת, ללא הזמנות המוניות וגינוני כבוד, מתוך רצון שלא להטריח את ידידיו ומכריו.

( צילום: שלומי אלישע )

את מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, ראינו במנגל בטיול שיזם לתושבי העיר ביער בן שמן.

את נתנאל מנשורי חבר מועצת העיר מודיעין עילית, ראינו בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

( צילום: איציק הרוש )

יוסף חיים מועלם חבר מועצת העיר ירושלים, נצפה משחק בשולחן סנוקר עם בחורי ישיבות, במרכז אתנחתא שהקים בעיר.

האדמו"ר ממאקווא השתתף בשבע ברכות לבנו של יעקב פרץ ראש עיריית קריית אתא, שערך הרב יוסף חיים פרץ מנהל מחלקת הכשרות בעיר.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק והגאון רבי זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בסוד שיח באירוע פרטי.

שלמה פיבקו נשיא בית הכנסת הגדול בתל אביב והחזן הראשי של חיל האוויר, מברך את הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו: "בשם הסבא רבא שלי רבי אלימלך מליז'נסק ה'נועם אלימלך', שתאריך ימים על ממלכתך".

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יחזקאל שבו, עוזרו של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, חגג בר מצווה לבנו בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • על החלק המוזיקלי הופקד הפייטן אמיר אליהו.

( צילום: מאיר מנצור )

- צילום: מאיר מנצור צילום: צילום: מאיר מנצור 10 10 0:00 / 2:22

הגאון הרב יוסף ישר רב העיר עכו, מתברך מהגאון הרב יעקב חיים סופר ראש ישיבת 'כף החיים', שהגיע לנופש בעיר בקהילת 'אבני חושן' בראשות הרב שמעון חזן.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בקביעת מזוזה בקהילת 'אבני חושן' בראשות הרב שמעון חזן בעכו, לעילוי נשמת נכדו שלום סגינר ז"ל בן ה-4 שטבע למוות בבריכה במקסיקו.

- צילום: י.ח. צילום: צילום: י.ח. 10 10 0:00 / 1:30

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והיועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', בחתונת נכד איש החסד הרב שמואל אפטר.

את עורך הדין שמעון שלי מבית שמש, ראה 'זיידל'ע' השבוע נוטף ברחובות בני ברק, כאשר ירד לעיר יחד עם בנו חביבו לקבל את ברכות גדולי ישראל לקראת בר המצווה. עו"ד שלי נצפה בין היתר במעונם ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, אצל ראש הישיבה בה למד הגרב"ד פוברסקי וכן אצל הגר"ש שטיינמן והגר"ש גלאי. 'זיידל'ע' היה שמח לדעת מדוע כולם מחייכים חיוך רחב בתמונות.

העסקן הרפואי אהרל'ה יקטר, העניק השבוע ראיון על עולם הרפואה ליועץ הרפואי יעקב שקול. במהלך הראיון סיפר יקטר על ההתמודדות שהייתה לו לאחרונה עם המחלה הנוראה.

העסקן הרפואי ברוך הימל מנכ"ל ארגון 'רפואה וחיים', מזמין את את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לחתונת בתו.

לאחר החופה, ראינו את המוזיקאי יואלי דיקמן מתברך מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר.

( צילום: קובי ישראל )

את העיתונאי קובי ישראל כתב השטח של 'כיכר השבת', ראינו מתברך מהאדמו"ר ממז'יבוז', במהלך האירוע.

בשולחן הכבוד ראינו את הצלם קובי שירה מתברך מהמקובל הרב רוני הכהן, כשעל המצלמה הופקד השדרן רפי אוחנה מ'קול ברמה'.