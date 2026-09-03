בעיר חרדית באזור ירושלים התגלע לאחרונה עימות בין ראש העיר לסגנו, לאחר שהאחרון הצביע נגד תוכנית בניה שראש העיר תומך בה. התוכנית זכתה לתמיכה גם מצד האופוזיציה, אך סגן ראש העיר בחר להתנגד לה, מה שיצר מתיחות ניכרת בין השניים. 'קדיש' על הסנאטור| 'זיידל'ע' עם כל הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ע | 16.07.26 הרב שזעם על הביטאון | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ע | 09.07.26 ראש השירות הביטחוני הכללי (שב"כ) דוד זיני נצפה השבוע במהלך ביקור במרכז חב"ד העולמי שבניו יורק.

( צילום: 'עזר לחייל' )

במעמד הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' נצפה ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, שעמד מאחורי ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א.

בוועידת 'זמן הכרעה' של המרכז הישראלי לדמוקרטיה נראה הפרשן ישראל כהן לצד גדי אייזנקוט, שהשתתף אף הוא בוועידה לקראת הבחירות. אייזנקוט נשמע אומר לכהן: "תעזור לי למצוא אשה חרדית מתאימה למפלגה, אני חושב על השילוב ברצינות".

לאחר מכן נראה ישראל כהן במעונו של מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', כשהוא מתברך לקראת השנה החדשה.

רגע לפני שהתפרסם על הצטרפותו של הפרשן הפוליטי שלומי גיל לצוות הכותבים בשבועון 'בקהילה' במקביל לעבודתו בערוץ 16, הוא נצפה בשיחה עם העורך שלמה קוק.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, במסגרת מסע חיזוק בצפון. לצדו נראו מאיר עמר עוזרו ומשה כלפון מבכירי משרד העבודה.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, שהגיע לביקור בקבר רחל אמנו, בירך את מנהל המקום אייל עטיה.

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בחתונת בנו הבכור של שלומי גרינברגר, יו"ר הוועד הפוליטי של חסידות ויז'ניץ-מרכז, השתתפו אישי ציבור רבים, ביניהם היועץ האסטרטגי אבי בניהו. לאחר האירוע פרסם בניהו פוסט שעורר הד רב, בו כתב בין היתר: "אנחנו נחיה יחד. חייבים נהיה לנהל דיאלוג ולהוריד מחיצות".

( צילום: יהושע פרוכטר )

בשמחת החתונה של בנו הבכור של שלומי גרינברגר השתתפו גם ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מוטי בבצ'יק, וסגן ראש העיר גודי סילמן.

( צילום: יהושע פרוכטר )

ביציאה משמחת נישואי בת הרב חיים פוקס, הרכז הארצי של תנועת הנוער 'אור ישראלי', נצפה מזכה הרבים הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן בשיחה עם הסופר אברהם דוב גרינבוים.

המפיק דוד פדידה נשא הספד נרגש בהלוויית אחיו הגאון הרב ישראל מאיר פדידה זצ"ל, מראשי מוסדות 'אוצרות התורה' ו'אור גאון', שנפטר בגיל 56 לאחר מחלה. "אחי אהובי הצדיק איך עזבת אותנו", אמר בדמעות.

- צילום: יהודה גליקמן צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 0:31

היועץ האסטרטגי יום טוב ביכלר חגג בר מצווה לבנו נתנאל באולמי 'כתר הרימון', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. את החלק המוזיקלי ביצעו: בנצי שטיין, מוטי ויזל, אושי צייגר, חברי מקהלות 'נשמה' ו'חסידימלעך'. חתן בר המצווה הפגין כישורי שירה.

- צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל' | הפקה: ברוך פרוינד צילום: צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל' | הפקה: ברוך פרוינד 10 10 0:00 / 1:15

הזמר מוטי ויזל ביצע גראמן מרגש לעילוי נשמת הסבא הרב צבי יהודה ביכלר זצ"ל, שהלך לעולמו השנה בגיל 69.

- צילום: שוקי סלומון צילום: צילום: שוקי סלומון 10 10 0:00 / 0:54

בשמחת בר המצווה של בנו של האסטרטג יום טוב ביכלר נצפה האח יענקי ביכלר עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב.

ביציאה מהשמחה נראה ח"כ אורי מקלב מתברך מראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה.

שי גראוכר ביצע את השיר "הנשמה לך" יחד עם הזמר נפתלי קמפה, במסעדה של השף אלי דיוויס. מהצד נראה איש היח"צ יהושע רודניק.

- צילום: שלומי כהן צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:57

הזמר בנצי שטיין נראה מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

המוזיקאים אברהם מרדכי שוורץ, יהודה פיאמנטה ואליה סינאי ביצעו את השיר "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי, בדינר לבית חב"ד קוזומל במקסיקו שבראשות הרב דודי כפלין, בביתו של הנגיד שלומי פדר בויליאמסבורג.

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יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ יעקב אשר ומנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית ב'דגל התורה', בחנוכת לשכת סגן ראש העיר עפולה משה אורי דיסלר, יחד עם ראש העיר אבי אלקבץ.

ח"כ אלמוג כהן בשיחה עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשבע ברכות לבתו של ח"כ ארז מלול בירושלים. מאחור נראה ח"כ יוני משריקי.

( צילום: שלומי כהן )

המארח הרב חיים פרקל, מנכ"ל 'עלי שיח', נראה בשיחה עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי. מאחור נראים אבי הכלה ח"כ ארז מלול ויועץ התקשורת יעקב פריימן.

( צילום: שלומי כהן )

גדי אייזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר!', נצפה בסליחות בבית הכנסת המרכזי בצפון תל אביב עם הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב.

ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים, חגג בר מצווה לבנו דן באולמי 'דוריה', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

- צילום: ישראל אבו | הפקה: יונתן בן טוב צילום: צילום: ישראל אבו | הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 2:12

בשולחן הכבוד נראה יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ב'לחיים' על יין משובח עם אבי החתן ישראל אוזן.

( צילום: אברהם רוזיליו )

ח"כ אוריאל בוסו, ליאור גבאי מנכ"ל רשת מעונות היום 'נאות מרגלית' ויוסי אליוביץ מנהל אולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, נראו בשיחה עם הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בבר מצווה לבנו של ישראל אוזן.

( צילום: אברהם רוזיליו )

את החלק המוזיקלי באירוע ביצעו: שוקי סלומון, בנצי שטיין, בני לאופר וחברי מקהלת 'נשמה'.

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ח"כ אורי מקלב וסגן שר התקשורת ישראל אייכלר בשמחת בר המצווה לבנו של מאיר ברגר מעיתון 'המבשר'.

יועץ שר הבריאות יהודה כהן נראה בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר מבעלזא במעונו בירושלים.

( צילום: אנשיל בעק )

אמן החושים מני הולנדר הדהים בקריאת מחשבות את ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, בחגיגות 75 שנים לעיר.

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הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע, ראש העיר רוביק דנילוביץ' וסגנו אושרי אביכזר ויו"ר המועצה הדתית עופר כראדי, בהסרת הלוט בחנוכת הסמינר החדש 'דרכיה' לבנות העיר.

אליהו שושן סגן ראש העיר בני ברק ושלמה חדד חבר מועצת העיר נצפו בשיעור 'אור החיים הקדוש' בבית המדרש 'חיי אהרון' בעיר, שמסר הרב גבריאל מאזוז מרבני ישיבת 'אור דוד'.

( צילום: יהודל׳ה )

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל קיבל מתנה מיוחדת לרגל יום הולדתו ה-80, במהלך חופת בתו של יוסי רואש יו"ר המועצה הדתית במגדל העמק ובנו של הרב ניר אנקונינה מבכירי בד"ץ 'בית יוסף'. המוזיקאים פיני איינהורן, דניאל אלישע ואהרל'ה נחשוני שרו לרב: "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי".

- צילום: מרדכי גרינוולד צילום: צילום: מרדכי גרינוולד 10 10 0:00 / 0:59

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בירך בחמימות את איש העסקים משה חי כהן, במהלך כתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס למשרדו בירושלים.

רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, בהתייעצות במעונו של הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: מיכאל בן אבו )

ביציאה נראה רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר ומשה ליאון ראש העיר ירושלים במפגש אקראי. מהצד נראים שניאור שפירא יועצו לענייני חרדים של הנציב, העסקן שרוליק ורטהיימר ומיכאל בן אבו עוזרו של הגאון הרב שלום ארוש שליט"א.

שמעון ברדי, יד ימינו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, התברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ששימש כסנדק בברית בירושלים: "תעלה מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה".

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העסקן החב"די לוי אדרעי עם הרב שמואל קמינצקי רבה הראשי של העיר דניפרו שבאוקראינה, באירוע פרטי מקומי.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק ורעייתו המפיקה שרי פלדמן חגגו בר מצווה לבנם יהונתן במלון 'עמק האלה'. את החלק המוזיקלי ביצעו מנדי גולדברג ודודי פלדמן.

- צילום: יהודה גרנובסקי | עיצוב: רחלי גרוס צילום: צילום: יהודה גרנובסקי | עיצוב: רחלי גרוס 10 10 0:00 / 0:37

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נראה מאחל מזל טוב לאבי החתן אפי פלדמן.

( צילום: א. באואר )

בשולחן האורחים נראתה שיחה בין שלומי אטיאס יו"ר הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה במרחב גולן, היועץ האסטרטגי אליהו ארנד ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: א. באואר )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן שליט"א בירך את חתנו הרב אליהו חכם, במהלך מעמד סליחות במערת המכפלה בחברון. מהצד נראה שמעון ברדי עוזרו של הרב.

( צילום: נועם אליהו )

אנשי המימון והשיווק חגגו חנוכת בית: אישי ציבור הגיעו לברך את בעלי חברת "שוורץ & גולד", מהבולטים בעולם המימון והנדל"ן בבית שמש - אהרן שוורץ ומרדכי גולדברג - שחנכו את המשרדים החדשים ברמה ד'. אל המקום הגיעו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור ובכירי עולם המימון כדי לקבוע מזוזה ולברך על המוגמר. שבוע קודם לכן קבע האדמו"ר מלעלוב שליט"א מזוזה תוך שהוא מברך את השותפים להצלחה.

מזל טוב למפיק האירועים ברוך גולן ראש צוות זק"א מחוז צפון לנישואי הבת. בשולחן הכבוד נראה הרה"ח רבי אברהם הלברשטאם רב קהילת צאנז בטבריה ובנו של האדמו"ר מצאנז.

עו"ד עקיבא גולן מפתח תקווה נראה מתברך על ידי בנו של האדמו"ר מצאנז.