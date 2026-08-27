חשיפת 'זיידל'ע': בזמן שסגן ומ"מ ראש העיר בני ברק מנחם שפירא שותף לראשונה במשא-ומתן מול 'אגודת ישראל', למרות שהוא מעוניין לרוץ בקדנציה הבאה לראשות עיריית בני ברק, מה שעשוי להשפיע על המו"מ, 'זיידל'ע' תפס את שפירא ביום שישי האחרון בשיחה עם אחד הבכירים ב'פלג הירושלמי' בויז'ניץ בבני ברק. האם הוא כבר פתח במגעים על תמיכה בו לראשות העיר?

חשיפת 'זיידל'ע': אחד מאנשי התקשורת החרדים פנה השבוע להתפלל תפילת מנחה בשטיבלך המקומי, אך לפתע חש ברע והרגיש כי הוא עומד להתעלף. חיש מהר התיישב הוא על ספסל מעץ ולא קם עד שנחה נפשו והרגיש כי הוא חוזר למוטב. העיתונאי קובי ישראל מ'כיכר השבת' נצפה בתפילת ערבית בשטיבלאך 'זכרון משה' בירושלים, כשהוא מתפלל בכוונות המיוחדות לחודש אלול.

( צילום: י.פ. )

ביום שישי בבוקר, לקראת כניסת השבת, נצפה ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות 'תפארת ישראל', עורך בעצמו את קניות השבת, כשהוא מכבד את השבת הקרבה ובא.

בוועידה השנתית של מנהלי מוסדות 'מגדל אור' שהתקיימה בניר עציון, התקיים פאנל מיוחד עם אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, נשיא המוסדות, והרב זלמן גרוסמן המנכ"ל. הפאנל הונחה על ידי הסופר אברהם דוב גרינבוים, והמשתתפים שיתפו זכרונות מהימים הראשונים של התנועה וסיפרו על ההוראות החינוכיות שקיבלו מהרבי מלעלוב ומהבאבא סאלי זיע"א.

איש התקשורת שלמה קוק, עורך עיתון 'בקהילה', חגג ברית מילה לבנו. התינוק קיבל את השם: אברהם יצחק.

- צילום ועריכה: מנדי סגל צילום: צילום ועריכה: מנדי סגל 10 10 0:00 / 1:36

איש התקשורת יוסי אליטוב, עורך עיתון 'משפחה', ויזם הנדל"ן רונן גנון, נצפו ב'לחיים' עם הגאון הרב אליהו קצביאן, ראש ישיבת 'תפארת שמואל' בירושלים, ובנו איש העסקים יחיאל קצביאן.

החתן יהודה חיימזון, משומעי שיעור דף היומי המפורסם, הגיע להזמין את מגיד השיעור הרב יעקב קנייבסקי לחתונתו.

הזמר מוטי שטיינמץ צילם קליפ חדש במדבר, ובמהלך הצילומים עף לו הכובע מעל ראשו.

- צילום ועריכה: הרשי סגל צילום: צילום ועריכה: הרשי סגל 10 10 0:00 / 0:24

הזמר יעקב שוואקי שיתף בסיפור מצמרר על הכנסת ספר תורה בניו ג'רזי לזכרו של אורי דנינו הי"ד שנרצח בשבי חמאס בעזה, בדיוק בערב שבו חברו הטוב שורד השבי אליה כהן התחתן.

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הזמר יעקב שוואקי נצפה מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, במופע לטובת ילדים בעלי מוגבלויות.

הזמר מנדי וייס הפגין כישורי שירה בחתונת בתו של נחום גיטלר, סגן ראש עיריית מודיעין עילית.

- צילום: אברימי ארנון צילום: צילום: אברימי ארנון 10 10 0:00 / 0:29

באחד הבקרים בירושלים נצפו יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב מחויכים בעת שהגיעו לאחת מפעילויות החופש בירושלים.

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני נשא דברים בפני תלמידי חיידר 'הבאר' ברחובות, במהלך סיור בעיר. מהצד נצפה הדובר יעקב מורגנבסר שתיעד את האירוע.

בניחום אבלים אצל ראש עיריית ירושלים משה ליאון נצפו יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני והגאון הרב שלום ארוש.

חברי הכנסת יואב בן צור ומיכאל מלכיאלי מש"ס נצפו בשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. כפי שדווח ב'בבלי', ביציאה מהשיעור הותקפו השניים על ידי קיצונים, ומשתתפי השיעור נחלצו להגנת חברי הכנסת והדפו את התוקפים.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר והגאון הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל והמקומות הקדושים, אִחלו מזל טוב בחתונת בתו של חבר הכנסת ארז מלול.

השר חיים כץ ומשה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות, שהגיעו לסיור מקצועי בעיר בני ברק, נצפו יחד עם אהרן אלבוים המשנה לראש העיר והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, במאפיית ויז'ניץ עם חזקי כהן מבעלי המאפייה.

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עופר וינטר, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', נצפה בתפילת שחרית בכותל המערבי, יממה לאחר ההכרזה על הקמת המפלגה.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן נצפה בקניות לקראת חגיגות בר המצווה של בנו.

בהמשך השבוע נצפה ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים, מניח תפילין לבנו דן אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, לקראת בר המצווה בשבוע הבא. בהמשך השבוע נצפו ישראל אוזן ובנו מזמינים את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לאירוע בר המצווה.

( צילום: אברהם רוזיליו )

הגאון הרב שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', שהגיע לנחם את צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש עיר ירושלים על פטירת נכדתו הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה בת הארבע, פצח בשירה וריקוד עם בני המשפחה: "השם יתברך תמיד אוהב אותי". בריקוד השתתף גם אליעזר ראוכברגר, סגן וממלא מקום ראש עיר ירושלים.

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מנהל היחידה לחינוך חרדי בעיריית פתח תקווה אבי פקטר נצפה בשיחה עם חבר הכנסת אורי מקלב במהלך אירוע פרטי.

ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד לשעבר, ועוזרו רובי יעקב, נצפו בניחום אבלים אצל תומר כהן יו"ר ועד העובדים בעיריית אלעד, היושב שבעה על פטירת אביו הרב ניסים כהן זצ"ל.

צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים, נצפה מתברך מהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א, במסיבת שבע ברכות לנכדתו של הנגיד הרב עזריאל טאובר.

ישראל רוזנבוים, דובר הקרן למורשת הכותל, ואלחנן אלבז, החזן הספרדי של הכותל, נצפו בתיאומים אחרונים רגע לפני מעמד סליחות נוסף בכותל בהשתתפות עשרות אלפים.

המפיק שלמה פולק מרדיו 'קול חי' חגג השבוע חתונה באירוע בהשתתפות עובדי התחנה.

( צילום: פנחס בינדר )

הרב מאיר אבוחצירא, בנו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, נצפה בריקוד של שמחה בשבע ברכות לבנו של חיים גיטלר, יד ימינו של היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא'.

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היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר, יו"ר 'עזרה למרפא', נצפה עולה לתורה בתפילת שחרית בכותל המערבי.

( צילום: תומר ארנט )

היועץ הרפואי יוסי ערבליך, יו"ר 'ארגון למענכם', נצפה בפגישת עבודה עם פרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית חולים 'איכילוב', לרגל הקמת מרכז להתערבות מוקדמת בטראומה.

העסקן החב"די לוי אדרעי נצפה בחתונת בנו של הרב מאיר צבי סטמבלר, יו"ר מועצת הפדרציה של הקהילות היהודיות באוקראינה, עם בתו של הרב דוד גולדברג שליח חב"ד בסאו פאולו שבברזיל. מהצד נראה סב הכלה הרב יוסף דוד וויטמאן.