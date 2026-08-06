לקראת עצרת הענק - מעמד "זעקת התורה" בעקבות רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל, "בבלי" גיבש את מפת המיקומים המלאה של גדולי ישראל, ראשי ישיבות והאדמו"רים, במקומות בהם הם ישהו לאורך כל שעות העצרת | המרפסות, המלונות, הצמתים המרכזיים, היכלי הישיבות ועל יד בית העלמין (חרדים)
עם סיום ימי בין הזמנים של חודש תשרי, התכנסו מאות ראשי ומנהלי הישיבות לצעירים מעיר התורה והחסידות בני ברק, לכינוס רב רושם, בו זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה מפי גדולי הדור, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
תיעוד מיוחד: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, מזקני ראשי הישיבות בדור, כובד באמירת התהילים פסוק הפסוק בעצרת הזעקה של ראש הישיבות מול הכלא הצבאי - 'כלא 10', במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות ועמלי התורה • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, התכנסו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור החוזר מהעצרת (חרדים, חדשות)
לאחר עצרת המחאה הענקית שנערכה בשערי כלא 10 בהשתתפות המונים ובראשות גדולי האדמו"רים, מחר - יום חמישי, בעיצומו של בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות, לעצרת תפילה וזעקה מול שערי 'כלא 10', במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בישראל (חרדים, בארץ)
עשרות ראשי ישיבות התאספו לכינוס חירום בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהשמיע את זעקת עולם התורה מול המערכת המשפטית שהניפה את חרב הגזירות והקיצוצים | הגר"ד העביר מסר ברור: "הממשלה עדיין אינה פותרת את הדבר, וכל העת דעתנו נתונה על דבר זה ואיננו יכולים לעמוד מנגד" | סיקור ותיעוד (בארץ)