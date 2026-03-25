לרגל הילולא זקינו הרה"ק בעל ה'שומר אמונים' זיע"א ערך נכדו, האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | במהלך הסעודה הרחיב האדמו"ר עמוקות ביסודות תורתו של בעל ההילולא ובהנהגותיו הישרות שהיוו עמוד האש לפני המחנה ונותרו כצוואה חיה להמוני חסידיו (חסידים)
במלאות שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר מווערדאן זצ"ל, ערך אמש בנו, האדמו"ר מווערדאן ירושלים, סעודת הילולא מרכזית • בשל קשיי התעופה והמלחמה, האחים מארה"ב נשארו מעבר לים וערכו הילולות בנפרד • האדמו"רים מקרעטשניף, זוטשקא וסטריקוב, לצד שורה של רבנים ומשפיעים, השתתפו בסעודה • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולאור זאת שנבצר מהמוני אחינו בני ישראל להמריא לציון הק' בעקבות סערת המלחמה, ערך צאצאו, האדמו"ר מליזענסק בית שמש, סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר, בהשתתפות רבני השכונה וקהל חסידים רב (חסידים)
קהל חסידי ויז'ניץ בעיר מונטריאול התכנסו לסעודת הילולא רבתית בהיכל בית המדרש 'צמח צדיק' • האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול והגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב חסידי ויז'ניץ במנצ'סטר, השמיעו דברי התעוררות וזיכרון במשנתו של בעל ההילולא • מורשתו היוקדת חיה בקרבנו • צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך סעודת ההילולא לזכר אביה האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצ"ל, הפתיעה הרבנית מסאטמר תליט"א, והודיעה על תרומת עתק עבור בניין ישיבת "דרך התורה" החדש • היכל התורה המרכזי ייקרא "היכל ישועות משה" • הבן, הגה"צ אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג: "אמא רצתה להנציח את אביה הגדול בתוך היכל התורה" (חסידים)
בהילולת הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זיע״א שנערכה בבית הכנסת 'אביר יעקב' בשכונת 'רמת אהרן' - בני ברק, השתתפו האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא, האדמו"ר ממישקולץ, רב ביהכנ״ס הגר״א מועלם, מ"מ ראש העיר מנחם שפירא, סגן ראש העיר שלמה אלחרר, עוזר ראש העיר יעקב זכריהו, אל"מ מר עוזי דיין, ועוד רבנים ואישי ציבור (חרדים)
האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד ערך אמש (שלישי) סעודת הילולא, במלאות י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של זקינו האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' זצ"ל | בעריכת השולחן השתתפו כלל החסידים, לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים שפיארו את שולחן המזרח לכבודו של בעל ההילולא הרם. ביניהם נצפו: האדמו"ר מביטשקוב. הגה"צ המשפיע רבי חיים יוסף בידרמן. הרה"צ רבי אשר רוזנפלד. הרה"ג רבי יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מכנובקא בעלזא. ועוד (חסידים)
ביום הילולת מרנא בעל ה'חתם סופר', התאספו מאות מבני ירושלים והמוני צאצאיו הנמנים על חצרות החסידים, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות רחמסטריווקא בעיר, לסעודת הילולא קדישא בשילוב סיום הש"ס | במעמד נשאו דברי נועם חשובי הרבנים, שהרחיבו בדבריהם על כוחו הרב של בעל ההילולא בלימוד התורה ובהנחלתה לדורי דורות (חרדים)
במלאות חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זי"ע, ערך בנו ממלא מקומו האדמו"ר משומרי אמונים, את השולחן הטהור במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הסעודה הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | למחרת, ביום ההילולא, פקד הרבי את הציון הק', במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט (חסידים)
בדרום חגגו הילולא לצדיק ממרוקו שנפטר לפני 120 שנה וגופו הטהור שהיה שלם הועולה לבית העלמין באופקים • עוד במרוקו נודע ציונו הקדוש כמקום מסוגל לפעול ישועות ורפואות וכן אחר העלותו ארצה | צפו בתיעוד (חרדים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר עילית | האדמו"ר, אשר דבוק באורחותיו של בעל ההילולא, הרחיב במשנתו הטהורה שעה ארוכה, כשהוא מבקש בעת זו שזכותו של הצדיק תגן על כל כלל ישראל להיוושע במהרה בתשועת עולמים (חסידים)
המונים השתתפו בהילולת הצדיק מרעננה רבי רפאל אדרי זצ"ל | הסעודה התקיימה באולמי 'ונישן' בפ"ת בהשתתפות אלפים בראשות בנו הגה"צ רבי שמואל | כן השתתפו במעמד - רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים שבאו לכבד את המעמד לכבוד הצדיק | במהלך הערב עברו הקהל לקבלת 'כוס של ברכה', מגביעו של הצדיק בעל ההילולא זי"ע (חרדים)
בביהמ"ד 'פני מנחם' שבירושלים חגגו בליל שישי האחרון במעמד מפואר את סיום מסכת 'עבודה זרה', שנלמדה בחבורה בידי בני הקהילה במסגרת 'העמוד היומי' | המעמד נערך בשילוב טיש הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, בראשות אחיינו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ובהשתתפות אורח הכבוד האדמו"ר מ'תולדות יהודה' סטיטשין (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ ערך הבוקר את טיש ההילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' זיע"א, בבניין בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | האדמו"ר נשא דברי תורה במשנתו של אביו, והמונים פקדו את ציונו הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים (חסידים)
במלאת חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מנדבורנה צפת זי"ע, ערך בנו האדמו"ר מקאליש את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברמת בית שמש ג', בהשתתפות אדמו"רי ורבני השכונה | במהלך הטיש העלה האדמו"ר זכרון קדוש מאביו, והרחיב במשנתו הטהורה שהותיר מורשה אחריו (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך האדמו"ר ממונקאטש את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מנחת אלעזר' זי"ע | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מדינוב שהגיע מווילאמסבורג במיוחד | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס, ונשא דברות קודש במשנתו של זקינו זי"ע (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בסעודת ההילולא לרגל היארצייט של הרה"ק מהרצ"ה מקרעטשניף זצ"ל שנערכה בעיר ואם בישראל 'ווילאמסבורג' אשר בניו יורק, בראשות נכדו המשפיע הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)