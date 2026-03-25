האדמו"ר מווארדאן ירושלים ערך אמש בהיכל בית המדרש ויז'ניץ ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים, סעודת הילולא לזכרו של אביו, האדמו"ר מווערדאן זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו לפני שש שנים בשיאה של תקופת הקורונה.

בסעודה השתתפו שורה של אדמו"רים ורבנים שהוקירו את זכרו של בעל ההילולא, ביניהם: האדמו"רים מקרעטשניף י-ם, זוטשקא וסטריקוב, המשפיע הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, והגה"ח רבי מנחם וייס, ראש ישיבת אושפיצין.

חלק מהרבנים גם נשאו דברים נרגשים בשגב מורשתו של האדמו"ר זצ"ל, שהנהיג את עדתו בפלטבוש שבניו יורק במסירות, והותיר אחריו מורשת רוחנית מפוארת הממשיכה לפעום עד עצם היום הזה.

בהילולא ניכרו אותות המלחמה בארץ והשפעתם על עולם התעופה. בשל קשיי הטיסות והמצב הביטחוני, נבצר משאר בני האדמו"ר זצ"ל המתגוררים בארצות הברית להגיע לישראל ולהשתתף בהילולא, המה ערכו סעודות הילולא במקומות מושבותיהם מעבר לים.

בסיום הסעודה עברו הקהל להתברך בברכת לחיים מהאדמו"ר.