הגאון רבי צמח מאזוז ( צילום: כסא רחמים )

בסוף השבוע ציין עולם התורה את סיומו של זמן חורף. במשא חיזוק שנשא ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז בהיכל הישיבה לרגל סיום הזמן ולקראת היציאה לימי 'בין הזמנים', התייחס ראש הישיבה בדבריו למאורעות השעה, לגזירות מבית ומחוץ ועמד על הדברים הטעונים חיזוק.

שאגת הארי: "אתם המנוע שמאחורי כל ההצלחות" את משאו פתח הגר"צ בהתייחסות לחיסולו הדרמטי של מנהיג איראן עלי חמינאי. בדבריו הדגיש ראש הישיבה כי ההצלחה במערכה הינה רק בזכות כוח לימוד התורה בהיכלי הישיבות והמתיק זאת במשל: "בשבוע שעבר באו אנשים לבשר לי בשורה גדולה. מה הבשורה? שברוך ה' זכינו והשמדנו, חיסלנו את אחד מהגדולים של האיראנים, והיתה שמחה גדולה מאד. ראיתי שכתבו שראש הממשלה עשה חגיגה. מישהו יכול להסביר לי למה הוא חגג?". "אני אגיד לכם", פנה הגר"צ לשומעים, "מפני שזה היה המוח שהיה מאחורי כל הטילים, כל הפיגועים וכל הרשעויות שעשו לעם ישראל. וכאשר הראש הזה נכרת, אז בעזרת ה' המצב יהיה יותר טוב. כמו שהיה אצל המן; כאשר המן נהרג, עם ישראל חגגו פורים ואנחנו עד היום חוגגים פורים". "ואני אומר את זה בתור משל. מה הנמשל? כמו כל שנה, גם השנה הלכתי לבקר במאפיית מצות מכונה שעל ידי הישיבה. מי שעומד שם רואה איך המכונה עובדת והמצות יוצאות תוך דקות. אבל מה מניע את כל זה? המנוע! לולא המנוע, לא היו יוצאות המצות שאנחנו נאכל בפסח. לכל דבר יש מנוע שמניע אותו מאחור". "אנחנו נמצאים בזמן מיוחד מאוד, רואים ממש ניסים ונפלאות", המשיך ראש הישיבה בנחרצות, "ומי הוא המנוע שמאחורי כל ההצלחות האלו? תדעו את האמת – אלו אתם! ישראל נושע בה' תשועת עולמים. אתם יושבים ולומדים תורה".

דברי הגאון רבי צמח מאזוז ( צילום: כסא רחמים )

משבר הגיוס: "היועמשית מהערב רב"

על רקע ניסיונות הפגיעה בעולם התורה וגזירות הגיוס, תקף ראש הישיבה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה: "היועצת המשפטית הזאת עובדת כל הזמן איך לגייס את בני הישיבות. לעניות דעתי היא מהערב רב, היא לא מהיהודים! היא רוצה לשבור את היהודים על ידי לקיחת בני הישיבות לצבא - מקום שיש בו ניסיונות קשים מאד - ואז חלילה אין מגן לעם ישראל".

"אבל בעזרת ה' נעבור גם את זה, עברנו כבר דברים קשים מאלה. מה חשבו הרומאים כשסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל? חשבו שבזה יפסיקו ללמוד תורה. אבל לא! הרומאים הלכו, ואילו התורה של רבי עקיבא חיה וקיימת. בזכות הקומץ של בני הישיבות, אנחנו חיים וזוכים לניצחונות".

בין הזמנים: "לא לעזוב את התפקיד"

לקראת היציאה לחופשת הפסח, עורר הגר"צ על חובת הלימוד גם בימים אלו: "כשאדם הוא אחראי, הוא לא עוזב את התפקיד שלו. אתם שומרים על ארץ ישראל ועל כל עם ישראל, אל תעזבו את המשמרת. 'בין הזמנים' נועד בשביל לנוח ולהחליף כוח, אבל חובה להמשיך וללמוד גם בימים אלו. מי שמקפיד על כך, חוזר לישיבה בתנופה והגמרא נשארת חלק מחייו".

לסיום, עורר ראש הישיבה על מצוות כיבוד הורים בימי החופשה ועל מצוות "ביעור מעשרות" ווידוי מעשרות שחלה בשנה זו (רביעית לשמיטה), וחתם בהענקת תעודות הצטיינות לבחורים שנבחנו על הלכות אמירה לנוכרי.