תכונה רבה ורוממות רוח בקרב בני התורה יוצאי אתיופיה, לקראת "מעמד הכנה לקבלת התורה" וסיום הש"ס שנלמד על ידי הבחורים והאברכים חברי איגוד "עמלים". בימים האחרונים עלו טובי הבחורים למעונם של גדולי ישראל בבני ברק. אל הביקורים נלווה איש החינוך הרה"ג ר' יוסף חיים ברכץ, משגיח ישיבת 'דבר אברהם', והגישו למרנן ורבנן את הקובץ התורני המיוחד, פרי עמלם ותנובת ידם.

תחילה עלו למעונו של הגאון רבי שריאל רוזנברג, רב שכונת 'רמת דוד' בעיר, שקיבלם במאור פנים ועמד על חשיבות ההתמדה. הגר"ש עודד את הבחורים להמשיך ולהשקיע בעמל התורה, כשהוא מעיין בכתביהם התורניים בסיפוק רב.

קורת רוח מיוחדת נרשמה במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש. ראש הישיבה התעניין באופן אישי אצל כל בחור ובחור על מקום לימודיו ודרך עלייתו הרוחנית. בדבריו עמד הגרמ"ה על חשיבות ההכנה הראויה לקראת חג השבועות ומסר דברי חיזוק עמוקים שהותירו רושם כביר על המשתתפים.

משם המשיכו למעונו של ראש ישיבת "ברכת אפרים", הגאון רבי בצלאל פנחסי. הגר"ב התרגש לראות את כברת הדרך שעשו הבחורים ועמד בדבריו על כך שהכנה אמיתית לתורה עוברת דרך תיקון המידות ונושא "בין אדם לחברו". לאחר מכן הדריך את הבחורים באופן אישי במאור פנים ובחביבות מיוחדת.

את מסע הקודש חתמו בביתו של הגאון רבי יהושע ברכץ, זקן רבני צרפת וראש כולל "עץ חיים". הגר"י ישב עם הבחורים במשך שעה ארוכה, שיתף מניסיונו הרב לאורך עשרות השנים בעמידה בעמל התורה וחיזק את רוחם לקראת ימי ההכנה למתן תורה.

הבחורים שבו לישיבותיהם בתחושת התעלות, כשהם נושאים עמם את ברכתם והדרכתם של גדולי הדור להמשך זמן קיץ פורח ומתוך שאיפה להתחזק ביתר שאת לקראת חג השבועות הבעל"ט.