אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
אלפי חסידי באבוב שהו בחג הפורים בצילו של האדמו"ר מבאבוב, במרכז החסידות בבורו פארק, שם זכו לשאוב מלוא חופניים השפעות לרוב ושמחה תמידית לכל השנה | לאחר קריאת המגילה בבוקר יום הפורים, ערך הרבי טיש לחיים, שם טעם ממיני המזונות המיוחדים לחג הפורים, וחילק דולרים לברכה לבחורי החמד | ביום שושן פורים קיים הרבי את מנהג ה'רימפלען' העתיק, כאשר במהלך הטיש, לקול שירתם האדירה של החסידים, קיים האדמו"ר את המנהג המסורתי ושבר כוסות זכוכית באמצעות מקל כסף מהודר ומיוחד (חסידים)
ימי הפורים בחצר הקודש סאטמר נחתמו בשרשרת מעמדים אדירים, החל ממעדי הקודש של יום הפורים בקריית יואל במונרו ועד לטיש המרכזי בשושן פורים בביהמ"ד הגדול בווילאמסבורג, בכל הטישים עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובהתלהבות בלתי נשכחת • במהלך הימים עברו אלפי החסידים להתברך מפי האדמו"ר במשך שעות ארוכות • בשיא הטיש בווילאמסבורג הוגשה לפני האדמו"ר קערה ענקית ובה סכומי עתק של רבבות דולרים שנאספו על ידי החסידים עבור מפעלי הצדקה והחסד של החסידות • מראות הוד מחצר המלוכה (חסידים)
מראות הוד מחצר הקודש ספינקא בית שמש, צפו בתיעודים החל מקריאת המגילה בליל ויום הפורים בראשות האדמו"ר, דרך סדרי הלימוד הרצופים שנערכו בהיכל לפני התפילה כהכנה דרבה, ועד למעמד "אבות ובנים" המרגש בצהרי היום בו שקדו המוני החסידים וצאצאיהם על תלמודם בעיצומו של יום המשתה • תיעוד מקיף מכל סדרי הלימודים בחסידות ביום הפורים (חסידים)
מראות הוד משושן פורים בבירה, מעריכת השולחן הטהור "משתה היין" של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, בו הלהיב האדמו"ר את קהל החסידים באופן בלתי יתואר כשהוא מקפץ על כיסאו בדבקות עילאית בבורא עולם • לצדו של האדמו"ר על שולחן המזרח הסבו בני משפחתו ובראשם חתניו האדמו"ר מפיטסבורג והאדמו"ר מאלעסק בית שמש • צפו בתיעוד המרהיב מרגעי ההתעלות (חסידים)
בשיאו של משתה היין שערך האדמו"ר מביאלה בני ברק, נשא דברים חוצבי להבות נגד הרוחות הזרות: "אין דבר כזה בחור חלש, כל בחור הוא אוצר. החלשים באמת הם אלו שהולכים עם הראש של המזרחי שהם קליפת העמלק בדורנו" • וכן, מקבץ מראות הקודש, מעישון הסיגריה, הריקוד הסוער ועד לזריקת התפוחים לסגולה • הצלם דוד ארזני מגיש גלריה (חסידים)
מראות הוד מחצר הקודש באבוב 45 בימי הפורים, החל מה"טרינק סעודה" המרומם ועד לשבירת כלי הזכוכית ב'רימפלן' המסורתי בבית בנו ראש הישיבה השוהה בארה"ק עקב המלחמה • המנהג העתיק של הנוצה הצהובה על כובעי הבחורים, ה"שפיל" באשמורת הבוקר וריקוד ה'צמאה לך נפשי' המרעיד • סיכום ימי האורה (חסידים)
ממניין המגילה המצומצם בלילה ועד לשעות של ברכות "לכל הפושט יד" ביום • הרגע המיוחד בו הפקיד ראש הישיבה בקבוק יין וקוויטל עבור האדמו"ר מבעלזא • והמשלוח המרגש שהגיע מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר • צפו במראות החג ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)
צפו בתיעוד ענק ממעמדי הקודש הנשגבים ומראות הוד מחצר הקודש צאנז קלויזנבורג ביומא דפוריא ובשושן פורים • רגעי התעלות בשולחנות הטהורים ובקבלת הקהל בצל הקודש, כשעל הפרק פרקי בדחנות ושימחו את הקהל בראשות הבדחן הנודע הרה"ח אברהם מרדכי מלאך • אורחים נכבדים ומשלחת חסידי חב"ד נצפו בין אלפי החסידים שנהרו להתברך ביום הגדול (חסידים)
צהלה ושמחה בחצר הקודש אשלג 'בני היכלא', מעמדי קודש נעלים ורוממות רוח אפפו את קהל החסידים ביומא דפוריא, בשיאם ערך הרבי את הטיש 'משתה היין', שם השמיע דברי תורה וחסידות המעוררים את הלבבות, כשהוא מרומם את חסידיו לעומקה של קדושת היום וסודותיה | עם סיום הטיש, פצחו החסידים במחולות של שמחה ודבקות בהיכל בית המדרש למשך שעות ארוכות (חסידים)
מראות הוד מימי הפורים בצל קודשו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | החל מקריאת המגילה במעון קודשו ברחוב גמול, דרך הביקור המפתיע של ידיד נפשו האדמו"ר מפינסק קרלין, ועד לטיש משתה היין האדיר ברחוב בהר"ן | אלפי חסידים זכו להתרומם לקל חי, ולהתברך מפיו ביום גדול ונשגב זה | צפו בתיעודים ממעון הקודש ומהשולחן הטהור (חסידים)
כפסע בין היום ללילה: חסידי רחמסטריווקא זכו השנה למחזה נשגב של עבודת קודש המתוחה עד קצה גבולות הזמן | האדמו"ר, הידוע בעבודתו הפנימית והממושכת, סיים את קריאת המגילה בלילה דקות ספורות לפני עלות השחר, ואת קריאת המגילה של היום חמש דקות בלבד לפני שקיעת החמה – ברגעי דמדומים של התעלות עילאית, לאחר יממה של דבקות, התכנסו אלפי החסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול, שם חזו בעריכת הטיש של האדמו"ר שחתם את היום הקדוש |צפו בתיעוד מרגעי דבקות עילאיים של הרבי בעבודתו הטמירה בעריכת השולחן הטהור (חסידים)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)
היסטוריה והתעלות בקרעטשניף כפר עטה | מאות החסידים זכו לחגוג את חג הפורים הראשון בצילו של האדמו"ר הצינור, הטיש הפך למעמד נשגב שלא יישכח | וגם, הגילוי המרעיש בתחילת הטיש: "לא את כולם רואים בחוש" | רגעי השיא: הרבי בריקוד עילאי על השולחן וישועות שנפעלו בעיצומו של המשתה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
תיעוד מרגש מחצר הקודש סקאליע בבורו פארק, שם ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור לכבוד יום הפורים | כמיטב המסורת, ה'פורים רב' ישב לצדו של הרבי ושימח את לב הנאספים בדברי חכמה וחידודים המותאמים לרוח היום הנשגב | חסידים ואנשי מעשה נהרו להשתתף בטיש המרומם, שהיה גדוש בשמחה יהודית ובהתעלות (חסידים)