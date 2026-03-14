אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
ימי השמחה של חודש אדר בחצר הקודש באבוב 45 נפתחו כבר עם כניסת ראש חודש | ביום הראשון של ר"ח, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור במיוחד לתלמידי הישיבות קטנות 'חכמת שלמה' ו'קדושת שלמה', כהוקרה על הצטיינותם המיוחדת בעבודת התפילה לאורך הזמן | ביום השני של ר"ח, ערך הרבי את השולחן לכלל החסידים, שם כבר הופיע ה'פורים רב' דמתא לבוש כדבעי עם בגדי הפורים, תוך שהוא משמח את לב הקהל במילתא דבדיחותא לקראת החג (חסידים)