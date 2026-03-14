אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)