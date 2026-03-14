אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
השבוע התקיימה שמחת אירוסי הבחור שלום מושקוביץ, מחשובי הבחורים בישיבת 'ברכת אהרן' בעלזא בבית שמש ומנאמני ביתו ומקורביו של האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת | כאות הכרת הטוב על פועלו הרב והתמסרותו לבית האדמו"ר, ערך הרבי מעמד 'לחיים' מיוחד במעונו הפרטי, בהשתתפות בני המשפחה ונכבדי החסידות (חסידים)
ביום חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת את שולחנו לרגל 'ראש השנה לאילנות' בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' | במהלך הטיש נשא הרבי דברים, במרכז דבריו התייחס האדמו"ר לסגולת ארץ ישראל, באומרו כי זהו המקום הבטוח ביותר ליהודי, ובפרט בתקופה זו של חבלי משיח | לאחר מכן בירך האדמו"ר "שהחיינו" על הפירות בעמידה כמנהג אבותיו לבית קרעטשניף, ויצא בריקוד של שמחה | בסיום הטיש עברו החסידים בסך וקיבלו מידי האדמו"ר מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף קריית גת התאספו השבוע ביום שלישי למעמד יום ההודאה לציון 27 שנה לנס הרפואי לאדמו"ר זצ"ל | לאחר הדלקת הנרות כיבד האדמו"ר, את בנו לנגן בכינור כמנהג אבותיו הק' | במהלך הטיש שערך הרבי הרחיב על הגזירות הנוראות הפוקדות את כלל ישראל בארה"ק בימים אלו, וביקש מהקהל להתחזק | בסיום המעמד האדיר עברו הקהל לקבלת מעות חנוכה (חסידים)
התרגשות מיוחדת שוררת בימים אלו בקרב חסידי קרעטשניף קריית גת, לקראת שמחת נישואי בנו של האדמו"ר, אשר לראשונה בתולדות העיר והחסידות, יתקיים בתוככי הקרייה החסידית בקול רינה ותודה והמון חוגג ביום רביעי הקרוב | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי שבת אופריף בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
במלאת שנה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מפוריסוב זצ"ל, נערכה סעודת הילולא רבתי בהיכל בית מדרשו בירושלים, בראשות בניו האדמו"רים מירושלים וארה"ב, חתנו האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת והאדמו"ר מסטרופקוב, לצד רבנים רמי מעלה | בסעודה סיים האדמו"ר את הש"ס, ונשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חסידים)
תָּאַנְנוּ לִשְׁפּוֹךְ דְּמָעוֹת כַּמַּיִם • תשעה באב בחצה"ק קרעטשניף - קריית גת | תיעוד מלא מהיום הגדול בצילו של האדמו"ר שהלך יחף ללא מנעלים לרגליו, החל מקריאת מגילת איכה - אמירת הקינות - הבדלה וקידוש לבנה במוצאי צום תשעה באב כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
לרגל ז'מני ת'שובה מ'משמשין ו'באים - ראש חודש תמוז, פקד האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת, את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, לשם כבר הגיע לתפילת שחרית של ראש חודש, ועלה לתורה במערת התנא, בהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט ועורר רחמי שמים מרובים לקראת השנה הבעל"ט (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל 'פסח שני' | האדמו"ר ערך את הסדר ואמר קטעים מ'הגדה של פסח', כמבין לבין מרחיב בדברי תורה ואגדה בענייני יציאת מצריים | החסידים זימרו ניגוני יו"ט, ולאחר הריקוד בסיום הטיש עברו כלל הציבור לקבל פיסת מצה אפיקומן מידי האדמו"ר, כסגולה לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
תלמידי ישיבת 'תורת ישראל' דחסידי קרעטשניף קריית גת, זכו אמש (חמישי), להופעתו הכבודה של האדמו"ר בהיכל ישיבתו הרמה בשכונת 'רמות דוד' בעיר | הרבי התפלל תפילת ערבית עם התלמידים, ערך טיש לחיים וקבע מזוזה בחדר חדש | צפו בתיעוד (חסידים)
קול רינה וצהלה בחצה"ק 'קרעטשניף קריית גת', עם היוודע הבשורה המשמחת באירוסי החתן היקר בנימין רוזנבוים, בנו חביבו של האדמו"ר מקרעטשניף ק"ג, עב"ג, הכלה בת הרה"ג ישראל יצחק סאפרין, בנו של האדמו"ר מקומרנא בית שמש, וחתן האדמו"ר מאשלג | צפו בתיעוד מפתיחת אירועי השמחה בחסידות (חסידים)
לכבוד חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף - קריית גת את השולחן בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' בק"ג | לפני אמירת הברכות על הפירות פתח הרבי בשירת 'ויהי נועם', בהמשך עברו הקהל לקבלת פירות הארץ לברכה (חסידים)