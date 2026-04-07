הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, רבה של בני ברק, מסר השבוע שיעור מיוחד בהיכל בית המדרש 'ספינקא' ברמה ד' בבית שמש | בשיעור השתתפו המונים מתושבי השכונה לצד רבני העיר ואישי ציבור, שהתקבצו לשמוע את דבר ההלכה הצרופה, בית המדרש התמלא עד אפס מקום, וחלק מהקהל אף נעמדו על אדני החלונות | במהלך השיעור המרתק, פרש הרב סקירה מקיפה על המורכבות ההלכתית והלוגיסטית במערכת הכשרות בתקופה זו, ובפרט בצל האתגרים הביטחוניים בזמן מלחמה | בסיום השיעור עברו המשתתפים לפני הרב להודות לו על דבריו (חרדים)
אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
מראות הוד מחצר הקודש ספינקא בית שמש, צפו בתיעודים החל מקריאת המגילה בליל ויום הפורים בראשות האדמו"ר, דרך סדרי הלימוד הרצופים שנערכו בהיכל לפני התפילה כהכנה דרבה, ועד למעמד "אבות ובנים" המרגש בצהרי היום בו שקדו המוני החסידים וצאצאיהם על תלמודם בעיצומו של יום המשתה • תיעוד מקיף מכל סדרי הלימודים בחסידות ביום הפורים (חסידים)
מאות אברכים צעירים מרמה ד' התכנסו השבוע בביהמ"ד הגדול של חסידות ספינקא להאזין למשא המרכזי של האדמו"ר מסקולען לרגל סיום ימי השובבי"מ • היוזמה הברוכה של ארגון 'ורוממתנו' שע"י חצה"ק ספינקא שמביאה את אור החסידות לשכונות החדשות • סיקור וגלריה (חסידים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש שילב בטיש חמישה עשר בשבט את סעודת ההילולא לזכרו של האדמו"ר הקדוש רבי יצחק אבוחצירא זצוק"ל | במהלך הטיש, חילק הרבי פירות שנשתבחה בהם הארץ | רגעים של התעוררות נרשמו כאשר האדמו"ר הזכיר את בעל ההילולא מרנא רבי יצחק אבוחצירא זלה"ה (חסידים)
בליל שישי האחרון ערך הרבי מספינקא בית שמש את שולחנו הטהור בבית מדרשו 'חקל יצחק' ברמה ד', לרגל הילולת אביו הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל | במעמד השתתפו קהל רב, רבנים ואדמו"רים, שהעלו את זכרו של רבם של חסידי ספינקא, אשר נקטף בדמי ימיו בתאונה המחרידה בשובו מהלווית ה'בבא סאלי' לפני 42 שנה | האדמו"ר נשא מדברותיו ברום מעלת היום ובמשנתו של בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
ימי החנוכה בחצר הקודש ספינקא בית שמש עברו מתוך התעלות על ילדי הקהילה שזכו להשתתף במעמדי ההדלקות של הרבי, וכן להתקבץ יחדיו בכינוס מרכזי במעמד 'להודות ולהלל' בראשות האדמו"ר לאחר לימודם ב'אבות ובנים' כמידי יום | בסיום החג זכו הילדים לקבל ספר תהילים ודמי חנוכה בסך דולר מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
בחצר ספינקא בית שמש האדמו"ר קיימו במהלך חג הסוכות אירועים מיוחדים, החל משמחת בית השואבה, נענועים בימי חוה"מ, אבות ובנים בימי חוה"מ, משנה תורה ליל הושענא רבא, שולחן הטהור בליל הושענא רבה, הלל והושענות בצלה"ק ביום הו"ר ושולחן הטהור לחיים ביום הו"ר | תיעוד נרחב (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מספינקא הי"ד, שנעקד על קידוש ה' במחנה השמדה הידוע לשמצה באושוויץ ביום י"ג סיון תש"ד, ערך נינו ממלא מקומו, האדמו"ר מספינקא בית שמש, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו 'חקל יצחק', ברמה ד' בעיר, בהשתתפות המוני חסידים ותושבי השכונה | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא הי"ד | לאחר ברכת המזון עברו החסידים להתברך בברכת לחיים (חסידים)
המוני תושבי בית שמש השתתפו אמש (מוצאי שב"ק) בעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מספינקא בית שמש, לכבוד הילולת זקינו אבי שושלתא קדישא הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, בסעודה שולב גם מעמד סיום מסכת מכות הנלמדת מידי יום בשיעור 'דף היומי' בבית המדרש | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש, ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו כקש"ת הגה"צ רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל מספינקא, שעלה למרומים בחטף בעת חזרתו ממסע הלווייתו של הבבא סאלי זי"ע | בטיש השתתפו אישי ציבור מכובדים לצד רבני הקהילות בעיר (חסידים)
בימי התגלות האור הגנוז שבתורה - ימי החנוכה, התקיימו בביהמ"ד ספינקא בית שמש פעילויות תורניות לבני הקהילה ולתושבי שכונת רמה ד' בעיר | מדי ערב התכנסו כלל האבות והבנים לשעת שיעורי תורה ברבים, כשקול התורה נשמע ברמה, לילדי החמד חולקו פרסים יקרי ערך, ולאברכים שפע של מעדנים בשר ודגים ועוד תגמולים שונים | במוצאי שבת הדליק האדמו"ר מספינקא נרות חנוכה ברוב עם הדרת מלך | צפו בתיעוד (חסידים)