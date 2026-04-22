הלילה ומחר (ג'-ד' אייר) יציינו חסידי ספינקא ברחבי הארץ את הילולת זקן השושלת, הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, במלאת 117 שנים להסתלקותו.

אלפי מתפללים צפויים לפקוד את הציון הקדוש בבית העלמין 'סגולה' בפתח תקווה, שנודע כמקום מסוגל במיוחד לישועות גלויות ולרחמים. מוסדות 'היכל יצחק' ספינקא נערכים למבצע לוגיסטי נרחב, הכולל מערך הסעות חינם הלוך וחזור ממרכזי האוכלוסייה החרדית: בני ברק, ירושלים, אלעד ופתח תקווה. ההסדרים נועדו לאפשר לקהל הרחב להגיע לציון ולהתפלל לזכרו של בעל ההילולא.

ביממה הקרובה ייערכו סעודות הילולא בחצרות ספינקא השונות ברחבי הארץ, ובעיקר בבני ברק ובבית שמש - שם תיערך ההילולה המרכזית בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש בבית מדרשו ברמה ד-3.

הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, שהיה מגדולי צדיקי החסידות, נודע בקדושתו ובפלאות שנעשו על ידו. ספרו 'אמרי יוסף' על התורה והמועדים נחשב לאחד מספרי היסוד בחסידות ספינקא, והוא ממשיך להאיר את דרכם של אלפי חסידים ומעריצים עד היום.

הציון בבית העלמין 'סגולה' בפתח תקווה, שם קבור בעל ה'אמרי יוסף' לצד אדמו"רי בית ספינקא, הפך לאורך השנים למקום עלייה לרגל של אלפים. רבים מעידים על ישועות וניסים שזכו להם לאחר שהתפללו על הציון הקדוש, והמקום נחשב למסוגל במיוחד לפרנסה, רפואה ושידוכים.

כידוע, חסידות ספינקא מונה מספר חצרות ברחבי הארץ ובעולם, כולן ממשיכות את דרכו של בעל ה'אמרי יוסף' ומקיימות את מורשתו הרוחנית. האדמו"רים השונים שומרים על קשר הדוק ביניהם, כפי שניכר גם באירועי משפחה משותפים ובהשתתפות הדדית בסעודות הילולא.