בני ברק בצל האזעקות: אלפים נהרו לציונו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל במלאות 4 שנים להסתלקותו • בסיום מעמד התפילה חשף גיסו הגר"י זילברשטיין את תגובתו של חמיו, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לנס ה'חגב' המפורסם: "מי זוכה לזה בדורנו?" • וגם, תפילת "יושב בסתר" נאמרה ברטט ע"י המתפללים לישועת עם ישראל (חרדים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
האיום מאיראן והמסר לבני הישיבות: ביום האזכרה על אמו הרבנית ע"ה, נשא ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז משא חיזוק נוקב בהיכל ישיבת 'כסא רחמים'| בדבריו התייחס לדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה והזהיר: "כולם מחכים לראות מה יעשה טראמפ, אבל זו טעות; רק התורה תגן על בני ברק" | וגם, המשל על הלקוח בסופר והתנאי לבין הזמנים (חרדים)
לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)
לרגל הילולת ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל אשר חלה אתמול (שני) ו' באדר, פקד בנו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את קברו בחלקת ראשי הישיבות בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם העתיר בתפילה שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט | בהמשך פקד את קבר אמו הרבנית ע"ה ואת קברו של עמיתו להנהגה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל (חרדים)
במלאת השנה הראשונה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, בתו של מרן בעל ה'אבי עזרי' זצ"ל, וא"ח ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, פקדו המונים את קברה בבית העלמין בבני ברק • בסיום הש"ס שנערכה לזכרה נשא דברים בעלה, ראש הישיבה, כשהוא מדגיש את שמחת מצוות גמרה של תורה לעילוי נשמתה, בהתבטאו: "היא תמיד דאגה להחזיר טובה, הרבה יותר ממה שעשו עבורה" | צפו (חרדים)
לרגל יום היארצייט של אמה של מלכות, הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' זי"ע, פקד בנה, האדמו"ר מבאבוב את ציונה בסמוך לחלקת אוהל צדיקי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, וכן ירד לפני התיבה לתפילות היום, וערך טיש לחיים בסיום התפילה | צפו בתיעודים (חסידים)
המוני בני אדם פקדו בשנה שעברה את ציונו של הצדיק מעג'ור ליד בית שמש, אך עד כה אין אף רשות שמוכנה לקחת אחריות על האירוע, מלבד שני אנשים פרטיים, שנטלו יוזמה אישית לדאוג לצדיק, אך הם מתריעים: "אם לא יעזרו לנו, אלפים יהיו בסכנה" (חדשות חרדים)
במלאת עשרים שנה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מסקולען ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק מסקולען זי"ע, פקדו בניה ונכדיה האדמו"רים, לצד חתניה הרבנים הדגולים את קברה בבית החיים בעיירת מונסי, שם נשאו תפילה לישועת הכלל והפרט, וכידוע "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל" (חסידים)
ערב שבת ההילולה של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, שחל בכ"ו באייר, אירע נס של ממש לאברכים שעלו להתפלל בציונו בעיר עראבה שבצפון | פורעים ערבים יידו לעברם בקבוקים ואך בנס לא הצליחו לפגוע בהם | כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום ואבטחו את התפילה | תיעוד (חרדים)
ביום אסרו חג (לפי לוח ארה"ב) ציינו שנתיים לפטירתו של הזמר האהוב רבי מיכאל שניצלער ז"ל, אשר שיריו ממשיכים לרגש לבם של רבבות בני ישראל עם עצם היום הזה | המונים פקדו את קברו בבית החיים 'הר שלום' בעיירה מונסי (חרדים)