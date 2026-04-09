עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק בשמחת נישואי נין האדמו"ר, החתן הרב משולם זוסיא הגר, בן הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע וחתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מספינקא ירושלים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' | בשיאו של השמחה פיזז האדמו"ר מויז'ניץ עם האדמו"רים לקול שירת 'יש בורא עולם' | גדולי האדמו"רים והרבנים נהרו לברך ולהתברך | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים בכל טוב התכנסו כלל חסידי וידידי בית ספינקא 'אהל נחמן', בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב רבי יהושע בבני ברק, לרגל פתיחת המגבית למען בית ה' בראשות האדמו"ר | במעמד זכו הנאספים לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, ומהמשפיע החסידי הרה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | בסיום המעמד עבר הקהל לקבלת קמיע קודש לברכה ולסגולה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן נין האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השמחה חילק האדמו"ר מספינקא כוסיות וויסקי לחסידים, עודד את השירה בעוז, וחרז חרוזין על האדמו"ר מצאנז שפיאר את השמחה בהופעתו הכבודה | צפו בתיעוד ענק מכל השמחה מרישא ועד גמירא (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב דונולו בבני ברק, ערך האדמו"ר מספינקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט ברוב פאר והדר | קהל החסידים גדש את ההיכל מקצה לקצה וצפה מקרוב בעבודת הקודש. במקביל, זכו מאות חסידי ואוהדי בית ספינקא השוהים מעבר לים לצפות במעמד כולו באמצעות שידור חי שהועבר לריכוזי החסידות בחו"ל, מה שאפשר להם לחזות מקרוב בעבודת הקודש ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהטיש המרומם (חסידים)
בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מבאבוב, בת לבנו הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש אב"ד סאטמר ב"פ, עב"ג החתן נכד האדמו"ר מספינקא | לאחר שמחת התנאים בקרב בני המשפחה, הופיע האדמו"ר למסיבת לחיים בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, שם זכו החסידים לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
בביהמ"ד ספינקא נחגגה ברוב שמחה והודיה מעמד פדיון הבן לנינם המשותף של האדמו"רים מספינקא, קרעטשניף ופרמישלאן | כהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא כהנא, כהן מיוחס בדורותיו | עם סיום המעמד הסתערו החסידים על מגשי השום והסוכר כמנהג עם סגולה לזכות בשיירי המצווה (חסידים)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצרות בית ספינקא יעתירו היום לרפואתו השלימה של האדמו"ר מספינקא ב"פ | הרבי שסובל בתקופה האחרונה מכאבים ומסיבוכים רפואיים שהקשו על סדר יומו, יעבור את הניתוח בשעות הבוקר בבית החולים 'קורנל' במנהטן | שמו לתפילה רבי נפתלי צבי בן פערל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
הלהב עולה מאליה בחצר הקודש ספינקא, עת נכנס מדי ערב האדמו"ר בלהב אש קודש אל היכל בית מדרשו, ומיד מורה לפצוח בשירת 'לעשות רצונך' הויזניצאי, האדמו"ר שיושב אחוז שרעפים במהלך כל ההדלקה, מעודד את השירה בעוז | צפו בתיעוד מנר ראשון של חנוכה במרכז החסידות ברחוב דונלו בבני ברק (חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, פקד האדמו"ר מספינקא בראש קהל עדתו את הכותל המערבי, לשפוך שיח שהכל יתנהל כשורה ושהזיווג יעלה יפה בשעה טובה ומוצלחת | בסיום התפילה פצח הרבי בריקוד עם נכדו החתן כשהחסידים שעמדו כגורן מסביב הריעו בתרועה לכבוד שמחת בית צדיקים נעלה זו (חסידים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת פדיון הבן, לניני האדמו"רים ממודז'יץ וזוועהיל, ונין לחכ"ל הרב שמעלקא הלפרט, נכד לחתנו הרה"ג ר' חיים בעק, ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא | כנהוג, קישטו את התינוק בתכשיטי זהב וכסף, בין התכשיטים קישטו עם שעון הזהב של האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, הנמצא בגנזי נכדו האדמו"ר הנוכחי | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצר ספינקא בית שמש האדמו"ר קיימו במהלך חג הסוכות אירועים מיוחדים, החל משמחת בית השואבה, נענועים בימי חוה"מ, אבות ובנים בימי חוה"מ, משנה תורה ליל הושענא רבא, שולחן הטהור בליל הושענא רבה, הלל והושענות בצלה"ק ביום הו"ר ושולחן הטהור לחיים ביום הו"ר | תיעוד נרחב (חסידים)
אמש, בסיום יום הכיפורים, ערך האדמו"ר מספינקא את השלחה"ט ברוב הוד והדר | בסעודה שולבה גם סעודת הילולא לעילוי נשמת רבו המובהק של האדמו"ר – הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל, כשבמהלכה נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות לזכר דמותו המאירה של הצדיק (חסידים)
בחצות ליל מוצאי שב"ק התאספו כלל חסידי ספינקא מרחבי הארץ, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"ר במרכז החסידות ברחוב דונולו בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה על במה מוגבהת מול ארון הקודש, כשבשורה הראשונה מתחתיו עומדים נכדיו הצעירים לבושים בקולפיקים כנהוג בשבתות ובימים טובים (חסידים)