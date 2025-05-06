לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר מספינקא סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו, במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה נחלה לדורות (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, ערך נכדו, האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, סעודת הילולא בשילוב סעודת מלווה מלכה לזכרו | במהלך הסעודה נשא דברים במשנתו של בעל ההילולא, ולאחר מכן פקד את קברו באוהל אדמו"רי בית ספינקא בבית העלמין 'סגולה' ב'פתח תקווה' | בכל אירועי ההילולא השתתף גם המחותן החדש של האדמו"ר, הרב נחמן רוזנר, שאף נתכבד לשבת לימינו (חסידים)
המוני תושבי בית שמש השתתפו אמש (מוצאי שב"ק) בעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מספינקא בית שמש, לכבוד הילולת זקינו אבי שושלתא קדישא הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, בסעודה שולב גם מעמד סיום מסכת מכות הנלמדת מידי יום בשיעור 'דף היומי' בבית המדרש | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא (חסידים)
החל מאמש (מוצ"ש), אלפים נוהרים לציונו הקדוש של 'שר בית הזוהר' בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, הטמון בבית החיים סגולה בפתח תקווה לרגל יום ההילולא | ציונו של הרבי הקדוש התפרסם בזכות שרבים ראו במקום ישועות מעל לדרך הטבע | בין ההמונים שנהרו למקום נצפו צאצאיו האדמו"רים והרבנים לבית ספינקא ועוד (חסידים)