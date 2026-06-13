בבלי
בראשות בניו

15 שנה ללא רבי מיכל יהודה: תקיעות השופר בקברו להצלת עולם התורה 

המונים עלו לקברו של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל במלאות ט"ו שנים להסתלקותו • בשיאה של עצרת התפילה שנערכה "להצלת בני הישיבות מרודפיהם", תקעו בשופר ברגעי דמדומי החמה • צפו בגלריה (חרדים)

עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)

במלאות 15 שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, פקדו המונים את קברו בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק, לתפילת רבים עבור הצלת עולם התורה.

במעמד התפילה השתתפו המוני בחורי ישיבות ותלמידים, כאשר לפני התיבה עבר בנו הגדול של בעל ההילולא, המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ, מנהל רוחני בישיבות 'באר יעקב' ו'משכנות התורה' ורב קהילת 'היכל משה' בבני ברק. את הקדיש אמר בנו, הגאון רבי אברהם יצחק, מר"י 'בית מדרש עליון'.

המעמד הגיע לשיאו הרגשי כאשר נכדיו של ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי והגאון רבי יואל מקלב, רב מרכז פרדס כץ – קראו פסוק בפסוק את פרקי התהילים, שנאמרו בבכי ובזעקה לאור המצב המתוח השורר בארץ.

ברגעי דמדומי החמה, קודם זעקת י"ג מידות של רחמים, נרשם רגע מרטיט כאשר הגאון רבי משה מזרחי, ראש הישיבה הגדולה 'נחלת התורה' בבני ברק, תקע בשופר כדי לעורר רחמי שמיים מרובים.

עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)
עליה לציון של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחרדים

לקיים בנו חכמי ישראל

|

חדשות עם קנייטש

||
4

תלמדו ממה שקרה לקרח

|

יש קהילות שבצניעות הן אפס

|

לא ימיש מתוך האוהל

|

תיעוד נרחב

||
1

טכנולוגיה ביטחונית

|

פקקי ענק בגוש דן

|

לא גיוס ולא רכבת

||
1

אזהרה חריפה

|

ברוך דיין האמת

|

הלחץ מהמלחמה שבפתח

||
1

צפו בתיעוד

|

המסע של גדולי ישראל | תיעוד

|
לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר