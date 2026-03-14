אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולאור זאת שנבצר מהמוני אחינו בני ישראל להמריא לציון הק' בעקבות סערת המלחמה, ערך צאצאו, האדמו"ר מליזענסק בית שמש, סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר, בהשתתפות רבני השכונה וקהל חסידים רב (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ערך האדמו"ר מטולנא את השולחן הטהור בבית מדרשו בירושלים | האדמו"ר, הידוע כפה מפיק מרגליות, הרחיב שעה ארוכה במשנתו של בעל ההילולא ובסיפורי צדיקים אודותיו, בעוד החסידים מתענגים לשמוע פנינים יקרים אלו (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל "נועם אלימלך" זי"ע, ערך האדמו"ר מביאלה את השלחה"ט בהיכל בית מדרשו הגדול בעיה"ק ירושלים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו וביאר את יסודות עבודת השם בדרכו של בעל ההילולא, תוך דגש על מידות החסידות, אהבת ישראל והמשכת ישועות לכלל הקהל (חסידים)
רבבות יהודים מכל רחבי תבל נוהרים מאז אמש לעיירה ליזענסק שבפולין, להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע ביום ההילולא כ"א באדר החל היום • באוהל הקדוש ובהיכלי הכנסת האורחים נרשמת התרגשות שיא עם הגעת הרכבת האווירית של אלפי החסידים • הצלם א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה וראשונית מהתפילות וההכנות בליל ההילולא (חסידים)
הערב יציינו בעולם היהודי כולו את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע. בצל המלחמה וביטולי הטיסות ההמוניים מארץ הקודש, רבבות נותרו בבית, אך היו כאלו שלא ויתרו על המסע • הצלם ארי קופרשטוק נחת בפולין בדרך לא דרך ומגיש תיעוד מרהיב מהעיירה שהתעוררה לחיים כבשנות קדם • מראות הוד (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
לרגל יום פטירתו של הצדיק החסידי רבי אברהםמרדכי מפינטשוב זצ"ל, שתאריך פטירתו חל ב-י"ז אב – בבלי עם שורותקצרות על דמותו של מנהיג חסידים מופלא, עלענוותנותו וסירובו להיות רבי, עד שקיבל אות משמים, ומי הוא אותו צדיק שביטל את כלהגזרות? | 'שמחו בה' וגילו צדיקים' (יהדות ואקטואליה)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ימריא השבוע לימי מנוחה למשך שבועיים בעיירת ליז'ענסק שבפולין, סמוך לציון הרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע | האדמו"ר ישהה בבית האכסניה המיוחד שהוכן לכבודו, וכן יעתיר לישועת הכלל והפרט על יד קברו של הרה"ק (חסידים)
תיעוד ענק מהילולת הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע הטמון בעיירת ליזענסק שבפולין | אוהלי ענק לאוכל ולינה שהוקמו במקום, לצד דרך מהדרין לציון הקדוש • וכן תיעוד מרהיב משב"ק בעיירה היהודית שצולמה ע"י נכרי מקומי | צפו בתיעודים (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבעלזא, יצא בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח למסע הקודש לליזענסק, בהשתתפות חסידים שתרמו לממלכת התורה והחסידות | לאחר מכן התקיים מעמד יוקרתי במלון בעיירת זקופנה | צפו בתיעוד (חסידים)
הצלם אבי סורקיס מארה"ב טס השנה במיוחד לליזענסק, וחזר עם תיעוד מסכם מההילולא קדישא | תיעוד מרהיב מהאדמו"ר מנדבורנה ממהר למקווה טהרה בערב שב"ק, ומעידן רעווא דרעווין אצל הרבי מרחמסטריווקא הדבוק בתורתו של הרה"ק רבי אלימלך זי"ע | כמו כן תיעד את ההווי ברחוב, את הקדושה וההתעלות, וכמובן רגעי ה'נעילה' בציון הק' שלא הופרע כלל וכלל (חסידים)
גלריה ראשונית מהילולא קדישא של הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע | רבבות יהודים מכל קצווי תבל החלו לפקוד את הציון הק' החל מיום חמישי, וחלקם אף ישארו לשבות בעיירה העתיקה בפולין שהתעוררה לחיים | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)