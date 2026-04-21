לא ידע שאסור

הגוי הוקסם ותיעד | כך נראתה השבת של חסידי וויליאמסבורג על אדמת פולין

חסידי ויז'ניץ ווילאמסבורג שהו במהלך השבת האחרונה בעיירת ליזענסק שבפולין, יחד עם האדמו"ר, במסגרת מסע הקודש. בעוד שבחצר הקודש אוסרים בתוקף כל תיעוד, גוי מקומי שהוקסם מההווי היהודי החל לצלם את התפילות וההכנות • צפו בתיעוד  מההכנות לתפילה ועד ל"פסוקי דזימרה" באוהל הענק • כך נבלם התיעוד ברגע האחרון (חסידים)

חסידי ויז'ניץ וילאמסבורג בשבת בליזענסק (צילום: צולם ע"י נוכרי)

תקרית יוצאת דופן התרחשה במהלך השבת האחרונה בעיירת ליז'ענסק שבפולין, שם שהה האדמו"ר מויז'ניץ ויליאמסבורג יחד עם קבוצה מחסידיו, במסגרת מסע תפילה והתעלות על ציונו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע.

חסידות ויז'ניץ וויליאמסבורג ידועה כאחת החצרות השמרניות ביותר בארה"ב, כאשר יש שם הוראה מפורשת של האדמו"ר האוסרת על החסידים לתעד או לצלם כל אירוע בחצר הקודש. אלא שדווקא בפולין הרחוקה, הגיח התיעוד ממקום בלתי צפוי.

גוי מקומי, שככל הנראה הוקסם מהמראות הלא שגרתיים של מאות חסידים בלבוש שבת הגודשים את סמטאות העיירה, החל לתעד את המתרחש באמצעות מכשיר הטלפון שלו מבלי לדעת על קדושת השבת או על האיסור הגורף של החסידות.

חסידי ויז'ניץ וילאמסבורג בשבת בליזענסק (צילום: צולם ע"י נוכרי)

התיעוד, שהתפרסם ברשתות החברתיות חושף הצצה נדירה להווי ה"וויליאמסבורגאי" בצפרא דשבתא, מההכנות לתפילה מחוץ לאוהל הענק שהוקם במקום, ועד לכניסתו של הגוי לתוך היכל התפילה, שם תיעד את תפילת "פסוקי דזימרה" היוקדת של החסידים.

למזלם של החסידים, דמותו של האדמו"ר עצמו לא נלכדה בעדשת המצלמה. ככל הנראה, ברגע שבו הבחינו החסידים במעשיו של הגוי, הם גערו בו והבהירו לו כי המעשה אסור, והוא הורחק מהמקום.

