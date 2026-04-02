מאיר גפני הוא זמר חרדי בעל שם בציבור החרדי והדתי בישראל. גפני ידוע בזכות שיריו ומופעיו המוזיקליים המיועדים לקהל החרדי, והוא נחשב לאחד הזמרים הבולטים בז'אנר המוזיקה החרדית. מעבר לקריירה המוזיקלית שלו, גפני ידוע גם כבן דודו של חבר הכנסת משה גפני, פוליטיקאי ותיק ובכיר ביהדות התורה.

הקריירה המוזיקלית של מאיר גפני כוללת הופעות רבות באירועים חרדיים, חתונות, וכנסים דתיים ברחבי הארץ. סגנונו המוזיקלי משלב מנגינות מסורתיות עם עיבודים מודרניים, תוך שמירה על הערכים והמסורת החרדית. שיריו עוסקים בנושאים רוחניים, אמוניים, וערכי יהדות, והם זוכים לפופולריות רבה בקרב המאזינים החרדיים והדתיים.

גפני פעיל גם בתחום ההפקה המוזיקלית והעבודה עם זמרים נוספים בציבור החרדי. הוא תורם לפיתוח והעשרת עולם המוזיקה החרדית בישראל, ונחשב לדמות משפיעה בתחום. פעילותו המוזיקלית משקפת את המגמות והשינויים המתרחשים בעולם המוזיקה החרדית בשנים האחרונות.

הקשר המשפחתי בינו לבין משה גפני, חבר הכנסת הוותיק מיהדות התורה, מעניק לו חשיפה נוספת בציבור החרדי. עם זאת, מאיר גפני בנה את שמו בעיקר בזכות כישרונו המוזיקלי ותרומתו לתרבות החרדית, ולא רק בזכות הקשר המשפחתי.