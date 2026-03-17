חסידות שובו בנים היא תנועה חסידית המהווה ענף מחסידות ברסלב, והיא מונהגת על ידי הרב אליעזר ברלנד. התנועה קיבלה את שמה מבית המדרש המרכזי שלה בירושלים, ומאז הקמתה התפתחה לקהילה חסידית בעלת מאפיינים ייחודיים בתחום הלימוד, התפילה והעבודה הרוחנית.

התנועה מדגישה את חשיבות הלימוד המעמיק בתורה, במיוחד בתורת רבי נחמן מברסלב, לצד שמירה על מסורת החסידות הברסלבית. חסידי שובו בנים ידועים במסירותם ללימוד התורה ובדגש המיוחד שהם שמים על התפילה והתקרבות לה' בדרכי החסידות.

הקהילה מתאפיינת במבנה ארגוני מסודר עם מוסדות חינוך, בתי מדרש וקהילות בערים שונות בישראל ובעולם. חסידי התנועה שומרים על אורח חיים חסידי מסורתי תוך שילוב של לימוד תורה אינטנסיבי ועבודת ה' על פי תורת החסידות.

לאורך השנים עוררה התנועה עניין ציבורי משמעותי, הן בשל דרכה הייחודית בעבודת ה' והן בשל אירועים שונים הקשורים למנהיגותה. הקהילה ממשיכה לפעול במסגרת החברה החרדית בישראל תוך שמירה על זהותה המיוחדת כענף מחסידות ברסלב.