מהדורת מעייריב - פרסום ראשון | מבית וגן לאלפים בצרפת - כך התנהלה טיסת החילוץ של האיחוד וישיבת המשך הזמן הראשונה בצרפת | פלשו לשכם: סיקור נרחב מחילוץ תלמידי שובו בנים | חיזוק לקראת 2 השבתות הקרובות | פגיעה ישירה בבאיאן - והנדיבות של האדמו"ר מבעלזא | בצל מצבו של רה"י: בוגרי 'בית שמעיה' בכינוס נדיר | בר מצווה ואירוסים" השמחה הכפולה של גפני | יומן מלחמה: חיסול לאריג'אני ואיומי חיזבאללה (מעייריב)
סמוטריץ' עולה למתקפה - הפעם דרעי וגפני על הגריל | הריקוד של המנהיג החרדי בישיבת חברון - ברקע גזירת הגיוס | פסיקת בג"צ על הסמינרים - כל הפרטים ומשמעות הפסיקה | ממשלת ימין על מלא - אז למה רפורמת כהנא לא בוטלה? כל הפרטים על מכתבו של הגר"י כהן| רגע לפני היארצייט של הגר"ש אויערבך - אלפי תלמידיו מתכנסים בדי-סיטי | ערב פורים תשפ"ו עשוי להיות שונה מתמיד בעולם הישיבות והת"תים (מעייריב)
אלפי אברכים, בחורים וילדי חמד מכל רחבי הארץ התכנסו לשבת היסטורית של דבקות חברים ולימוד פנימיות התורה • בהפקת ענק של מרכז "מעייני ישראל", הפך מתחם הדי-סיטי להיכל תורה שקק חיים עם שיעורים מרתקים והתוועדויות סוחפות אל תוך הלילה בראשות גדולי המשפיעים מהארץ ומחו"ל • צפו בתיעוד המרומם מרגעי השיא, הניגונים והריקודים במוצאי השבת (חסידים)
מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במלאת שלושה חודשים להסתלקותו של הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל, ראש ישיבת 'עמלה של תורה', נערך כינוס חיזוק והתעוררות לבוגרי ותלמידי ישיבתו, עם מיצג אומנותי מרגש של ראש הישיבה המנוח | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בזמן שקניונים אחרים נפתחים ומשגשגים, הסימנים בקניון די סיטי במישור אדומים, מעידים על משבר כלכלי עמוק | מאז המלחמה מצבו של הקניון הידרדר והציבור נרתע מהצורך לעבור את המחסום הצבאי שבדרך ומדיר את רגליו | גם הקיפאון בענף הנדל"ן והשיפוצים, פגע בענף עיצוב הבית המשווק במקום | חנויות רבות נסגרו, ובעלי עסקים נוספים רוצים לסגור את חנויותיהם במקום (כלכלה)