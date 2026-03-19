צה"ל הכה בלב איראן עם השמדת ספינות הטילים בים הכספי, בעוד הצפון סופג מטחים ישירים בחיפה ובקריית שמונה. במקביל, סערה בעולם התורה: הנחיות חירום לבחורי הישיבות לקראת בין הזמנים ומעצר דרמטי של אברך במודיעין עילית בחשד להסתה נגד הגיוס (מעייריב)
בתגובה לסאגה הפוליטית וכיפופי הידיים במשבר בין ראש הממשלה לנציגים החרדים סביב הדד ליין להצגת נוסח לחוק הגיוס והאקדח המעשן ביוזמה לפיזור הכנסת, כתב יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ: "מדינת ישראל צריכה לצאת לבחירות ולהקים ממשלת הסכמות לאומית שתביא מתווה שירות חדש, תאחד את ישראל ותחזק את הלוחמים שלנו" (פוליטי)