בבלי
קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה

במעונו של ה'אמרי חיים' | הרבי מויז'ניץ חזר לשיכון, וחגג שמחת אירוסי נינתו

לאחר תקופת מנוחה ממושכת בנתניה, שווייץ ובמושב אורה, חזר האדמו"ר מויז'ניץ למעונו במרכז קריית ויז'ניץ בבני ברק • אמש נחגגה שמחת אירוסין לנינת האדמו"ר במעונו של זקינו האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זיע"א • צפו (חסידים)

שמחת אירוסי נינת האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר תקופה ארוכה של שנה וחצי בה שהה האדמו"ר מויז'ניץ לצרכי מנוחה ורפואה בנתניה, שווייץ ובמושב אורה, שב האדמו"ר למעונו שבמרכז הקריה בבני ברק.

ברוב שעות היום שוהה האדמו"ר במעונו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל, ומקבל קהל במעונו המיתולוגי של זקינו, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זצ"ל.

אמש נחגג במעון הקודש שמחת האירוסין לכלה נינת האדמו"ר, נכדה לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא.

כפי המסתמן כעת, האדמו"ר צפוי לשהות בקריה לאורך התקופה הקרובה, למעט גיחות קצרות למנוחה במושב אורה במהלך ימי הקיץ.

