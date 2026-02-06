משלימה את ימיה: הכנסת ה-25 מפתיעה את האופוזיציה | ההתבטאות של הראש"ל הגר"י יוסף - ההכחשה והמסרים הפוליטיים | "טעות בזיהוי" - והכאה עד זוב דם: אברך הותקף באשדוד באכזריות - בן גביר שותק | שיכון סקווירא כמרקחה: שוטר העניק דו"חות לאדמו"ר - והתנצל | מה עושים בישיבה ליטאית כשאין גנרטור? כל הפרטים מחדק"ס (מעייריב)
מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
לרגל יום פטירתו של הדיין הגאון רבי נסים קרליץ זצ"ל, שחל בתאריך כ"ג תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של גדול הדור שהעמיד לישראל אלפי דיינים ומורי הוראה | על פסיקותיו המיוחדות והמעשה בגנרטור שהושתק לכבוד שבת (יהדות ואקטואליה)