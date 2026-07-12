כנסת יצחק מודיעין עילית

כנסת יצחק היא ישיבת חדרה מרכזית הממוקמת בקריית ספר במודיעין עילית, ומהווה אחד ממוסדות התורה המובילים בעיר. הישיבה משמשת מרכז לימודי חשוב לבחורי ישיבה ואברכים, ומציעה סביבה תורנית איכותית ללימוד בעומק. המוסד זכה לשמו על שם הרב יצחק, ומהווה חלק בלתי נפרד מהמרקם התורני העשיר של מודיעין עילית.

מודיעין עילית, הידועה גם כקריית ספר, היא עיר חרדית המונה עשרות אלפי תושבים ומהווה מרכז תורני משמעותי בישראל. העיר מאכלסת מגוון רחב של מוסדות תורניים, כאשר כנסת יצחק נמנית על הישיבות המרכזיות בה. הישיבה ממוקמת באזור מרכזי בעיר ונגישה לתלמידים מכל רחבי האזור והארץ.

הישיבה מציעה תכנית לימודים מקיפה המתמקדת בלימוד גמרא בעיון, הלכה ומוסר. הסדרים בישיבה מאורגנים באופן המאפשר ללומדים להתמקד בלימוד תורה באווירה של התמדה ורצינות. המוסד ידוע בדגש שהוא שם על איכות הלימוד ועל הקשר האישי בין המשגיחים והרמי"ם לבין התלמידים.

במהלך השנים התבססה כנסת יצחק כמוסד תורני מוערך בציבור החרדי, ומושכת תלמידים מרקעים שונים. הישיבה שומרת על אופי ייחודי המשלב בין לימוד עיוני מעמיק לבין התפתחות אישית של הלומדים. הצוות החינוכי של הישיבה כולל רבנים ומשגיחים מנוסים המלווים את התלמידים בדרכם הרוחנית והלימודית.

הישיבה פועלת במתחם מרווח הכולל בתי מדרש, כיתות לימוד ומעונות לתלמידים. המבנים תוכננו במיוחד כדי ליצור סביבה נוחה ומתאימה ללימוד תורה לאורך שעות רבות ביום. המוסד משקיע במתקנים ובתשתיות המאפשרים ללומדים להתמקד בלימוד ללא הפרעות.

כנסת יצחק משתלבת באופן טבעי במרקם החיים התורני של מודיעין עילית, ומהווה חלק מהקהילה החרדית הגדולה והמשגשגת בעיר. הישיבה שומרת על קשרים עם מוסדות תורניים נוספים באזור ומקיימת שיתופי פעולה עם רבנים ומנהיגים רוחניים בקהילה.