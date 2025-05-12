משלימה את ימיה: הכנסת ה-25 מפתיעה את האופוזיציה | ההתבטאות של הראש"ל הגר"י יוסף - ההכחשה והמסרים הפוליטיים | "טעות בזיהוי" - והכאה עד זוב דם: אברך הותקף באשדוד באכזריות - בן גביר שותק | שיכון סקווירא כמרקחה: שוטר העניק דו"חות לאדמו"ר - והתנצל | מה עושים בישיבה ליטאית כשאין גנרטור? כל הפרטים מחדק"ס (מעייריב)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שהה השבת (אחרי קדושים), הנקראת בפי חסידים 'שבת אופריף של הרשב"י', בעיר אשדוד, וערך את התפילות והטישים בהיכל ישיבת 'צמח צדיק' ויז'ניץ, במרכז רובע ז' באשדוד | בצאת השבת מיהר הצלם יוסי לוי, תושב העיר, אל היכל הישיבה לתעד את הרגעים המרוממים של רעווא דרעווין, בצילו של המשפיע החסידי (חסידים)
רגעי אימה ברובע ז' באשדוד, ילד קטן שנשאר ברכב הוריו בעיר, הוריד את ה'אמברקס' - (בלם היד) של הרכב, כתוצאה מכך החל הרכב להידרדר לעבר שני ילדים שעמדו במדרכה סמוכה | בחסדי שמים עוברי דרך הצליחו לבלום ברגע האחרון את המשך ההידרדרות | הילדים פונו במצב קל לבית החולים (חדשות / חרדים)