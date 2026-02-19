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קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מדריך מעשי: כל הפתרונות כאשר קופץ בשבת המתג הראשי, בעקבות עומס מכשירי חשמל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות חשמל בעקבות מזג האויר: האם מותר להנות מהאור או מהאוכל שחזר להתחמם בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)