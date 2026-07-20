"הסתה לסרבנות": עתירה הוגשה נגד יאיר גולן בדרישה לפסול את מועמדותו

עתירה ראשונה לאחר פרסום תוצאות הפריימריז ב”דמוקרטים”: ארגון “תורת לחימה” פנה ליו”ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, בדרישה לפסול את מועמדותם של יאיר גולן, עמרי רונן, יאיא פינק ונמרוד שפר, בטענה כי הסיתו לסרבנות בצה”ל.

בפנייה ציינו כי ברשימת "הדמוקרטים" ארבעה מועמדים בולטים שהסיתו באופן מפורש לסרבנות לשירות בצה"ל, הן ערב הטבח, ומהם גם במהלך המלחמה. לטענתם ההסתה מתועדת, ופורסמה בכלי התקשורת.

בארגון ציינו כי "במעשיהם, נכללים הנ"ל בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת כשוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואף תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, בהיותם קצינים בצה"ל (שניים מהם בדרגת אלוף) הממרידים משרתים באופן מאורגן כנגד הצבא, וכנגד הממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי".

עוד הוסיפו כי "במעשיהם אלו כבר תידלקו את החמאס ואת אויבי ישראל כפי שהוכח במסמכי שלל שנתפסו ופורסמו, וכבר גרמו לנזק אדיר לביטחונה של מדינת ישראל ולהרתעה הישראלית. משכך, על יו"ר הוועדה לפסול לאלתר את מועמדותם של הנ"ל, כמו כל מועמדות של מסיתים לסרבנות של משרתי צה"ל באשר הם, ככל ותהיה בבחירות הללו."

כזכור, גולן גם צוטט בין השאר בהתבטאות קיצונית, במהלך ריאיון שנתן בחודש מאי 2025 בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב. "מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה", תקף אז גולן.