הקצינים מטהרן: נחשף המבצע שסיכל חיסול בכירים ישראלים

הותר לפרסום כי שיתוף פעולה מודיעיני וחקירתי נרחב ובינלאומי, בהובלת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) יחד עם גופי ביון וביטחון ברחבי העולם, הוביל לסיכול כוונת פיגוע דרמטית וחסרת תקדים של מיניסטריון המודיעין האיראני.

במסגרת הניסיון שנחשף היום (חמישי), בהודעה רשמית של משרד ראש הממשלה בשם המוסד, שואף המשטר בטהרן להחדיר לישראל חוליה מבצעית של אזרחים זרים במטרה הוצאה לפועל של פיגועי התנקשות ממוקדים נגד אישים וגורמים ישראלים בכירים. החשיפה הנוכחית מגיעה על רקע הסלמה מתמשכת במאמצי הטרור של הרפובליקה האסלאמית. בשנתיים האחרונות, מיניסטריון המודיעין האיראני, בשיתוף פעולה הדוק עם זרועות משמרות המהפכה, מובילים קמפיין טרור חובק עולם המכוון נגד יעדים ישראליים ויהודיים בתפוצות. לאחרונה זיהו במערכת הביטחון עליית מדרגה משמעותית, כאשר גורמי המודיעין בטהרן מגבירים את מאמציהם להעביר את פעילות הטרור אל תוך תחומי מדינת ישראל עצמה, תוך גיוס גורמים שונים והפעלת מנגנונים מורכבים. במרכז הפיגוע שסוכל עמדה שיטת הפעולה המוכרת של האויב האיראני, המכונה בקהילת המודיעין "PROXY BY PROXY" (פרוקסי כפול). מדובר בטקטיקה שמטרתה ליצור מספר שרשראות תיווך וחיץ כדי לבדל לחלוטין את שלטונות טהרן מהפעילות המבצעית בשטח, ובכך להימנע מהשלכות מדיניות, משפטיות או סנקציות בינלאומיות חריפות. במסגרת המודוס אופרנדי הזה, מיניסטריון המודיעין מגייס תשתיות פליליות בינלאומיות, אשר מצידן מגייסות ומפעילות גורמים המצויים בישראל או בעלי יכולת כניסה אליה. אותם גורמים נשלחים בתחילה לבצע משימות איסוף מודיעין על היעד המיועד להתנקשות, ובהמשך מוכוונים לבצע את ההתנקשות עצמה.

במקרה הנוכחי, המבצע המודיעיני פירק לגורמים את שרשרת ההפעלה האיראנית החל מהדרג הביצועי באירופה ועד לקצינים הבכירים בטהרן. בראש הדרג הביצועי בשטח עמד ת'רות אוזקור, המכונה "פיליפ", אשר התגורר בצרפת.

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"פיליפ" היה אמון באופן ישיר על גיוס חוליה מבצעית המורכבת מבני לאומים זרים, מתוך כוונה להחדירם לישראל ולבצע את הפיגוע. כדי לקבל את המשימה ואת פקודות הביצוע, טס "פיליפ" לאיראן מספר פעמים, שם נפגש באופן פרונטלי עם מפעיליו וקיבל תשלומים כספיים עבור קידום משימות הטרור. בעקבות החקירה הבינלאומית, שנשענה על יכולות ניתוח מתקדמות והפעלת כלים סיכוליים של המוסד והשב"כ, נחשפה מעורבותו והוא שילם מחיר כבד כשהורשע וגורש לאחרונה מצרפת.

חקירת המקרה חשפה את חוליות הקישור בשרשרת הפרוקסי: "פיליפ" גויס והופעל על ידי שני גורמים פליליים הממוקמים באיראן וזוכים לערבות וחסות מלאה של מיניסטריון המודיעין האיראני – באבא מחו-זאדה חאג'י ג'פאן (המכונה "באבכ") ומחמת נדים ייעית (המכונה "נדים"). השניים מוכרים כבעלי קשרים הדוקים לברון הסמים המפורסם נאג'י שריפי זינדשתי, עבריין בכיר המופעל מזה שנים רבות כזרוע ביצועית לקידום פיגועי טרור באכוונת המודיעין האיראני. כיום, "באבכ" ו"נדים" ממשיכים לנסות להפעיל חוליות טרור מתוככי איראן ומהווים יעד מרכזי ומבוקש עבור שירותי מודיעין רבים בעולם.

מעל הדרג הפלילי, הצליחו חוקרי המוסד והשב"כ לפענח את הזהויות המלאות של קציני מיניסטריון המודיעין האיראני שעמדו מאחורי ההנחיה והמימון של הפיגוע: אסדאלה בהזאד אוח'סארי, וחיד מעצומי, מחמד-חסין ד'וקי וחמיד קאסמי. אחד מהם, אסדאלה בהזאד אוח'סארי, שהיה גורם מרכזי במאמצי המודיעין האיראני לפגוע ביעדים יהודיים וישראליים, כבר חוסל במהלך מלחמת "שאגת הארי".

למרות הניסיונות של טהרן להימנע מאישום ישיר, בקהילת המודיעין מסבירים כי שיטת הפרוקסי מוכיחה פעם אחר פעם את הרשלנות של הגורמים בשטח, אשר מובילה בסופו של דבר לחשיפת המפעילים באיראן ולפגיעה קשה בתשתיותיהם. הפעלת האמצעים המתקדמים ושיתוף הפעולה ההדוק בין המוסד, השב"כ ושותפיהם ברחבי העולם הובילו בשנתיים האחרונות לסיכול עשרות צירי פיגוע, הצילו חיי אדם רבים ואפשרו נקיטת צעדים משפטיים וחקירתיים תקיפים נגד המעורבים בטרור, תוך העברת מסר חד כי ידם הארוכה של גופי הביטחון תגיע לכל מי שינסה לפגוע באינטרסים ישראליים ויהודיים בארץ ובעולם.