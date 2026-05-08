בהודעה חריפה שפרסם יו"ר מפלגת 'ביחד', תקף נפתלי בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקשר בין התנהלות לשכת ראש הממשלה לבין ריבוי מקרי הריגול שנחשפו לאחרונה בישראל, בהם אזרחים ישראלים פעלו עבור גורמים עוינים תמורת תשלום.

במוקד הביקורת של בנט עומדת טענתו כי ראש הממשלה ממשיך להעסיק בלשכתו את יונתן אוריך, שלדבריו עבד בתשלום עבור קטאר בזמן המלחמה. בנט טוען כי התנהלות זו משדרת מסר מסוכן לציבור.

"כל רגע שבו נתניהו ממשיך להעסיק סוכן קטארי בלשכתו - מגביר את מגפת מקרי הריגול בישראל", הצהיר בנט. לדבריו, בשנתיים האחרונות מתגלה מספר חסר תקדים של אזרחים ישראלים שפועלים עבור האויב בתשלום, תופעה שלטענתו לא הייתה כדוגמתה בתולדות המדינה.

לפי משנתו של בנט, התופעה אינה מתרחשת בחלל הריק, אלא מתחילה בדוגמה אישית לקויה מהחלונות הגבוהים. הוא טוען שכאשר אזרחים רואים יועץ בכיר המקבל כספים ממדינה זרה וממשיך בתפקידו, הם מסיקים שאין פסול בכך שיבצעו משימות ריגול – כמו צילום ביתו של הרמטכ"ל או איסוף מודיעין על טייסי חיל האוויר – עבור סכומים זעומים של מאות שקלים.

בהודעתו, התייחס בנט בחומרה רבה למעורבותה של קטאר, שלדבריו מימנה את ארגון הטרור חמאס לקראת מתקפת הפתע, חגגה את הטבח ואף מארחת את מנהיגי הארגון.

בנט טען כי קטאר שילמה מאות אלפי דולרים לשלושה מיועציו הקרובים של נתניהו בזמן המלחמה. על פי הטענה, יועצים אלו ניצלו את מעמדם בלשכה הרגישה ביותר במדינה כדי לקדם את האינטרסים של קטאר.

בנט התייחס גם לטענות ההגנה של סביבת ראש הממשלה, לפיהן קטאר אינה מוגדרת בחוק הישראלי כ"מדינת אויב". לגישתו של יו"ר "ביחד", גם אם מבחינה משפטית יבשה הדבר נכון, הרי שהסוגיה המרכזית היא מוסרית וביטחונית.

"לו הייתי מגלה שאחד מיועציי מקבל בסתר משכורת ממדינה זרה... ומקדם את האינטרסים שלה תוך ניצול קרבתו אליי, הייתי מעיף אותו בבושת פנים", אמר בנט, והוסיף כי על אחת כמה וכמה כשמדובר בקטאר בזמן מלחמה.

בסיום דבריו, תהה בנט האם ראשי זרועות הביטחון, דוגמת ראש השב"כ, הרמטכ"ל או ראש המוסד, היו משאירים בתפקיד אדם שהתגלה כי עבד עבור קטאר. בנט חתם את הודעתו בהבטחה פוליטית: "בקרוב ננקה את כל הזוהמה הזאת מישראל ונחזיר את הנאמנות למדינה".