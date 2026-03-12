בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
היועץ המקורב לראש הממשלה בציוץ חשוף שבו סיפר על מה שעבר בתקופה האחרונה - ברקע הפרשיות שבהם חשוד ומעצרו | אחרי ההחלטה של השופט לדחות את הבקשה להרחיקו מלשכת נתניהו, הוא כתב: "השופט פסק את האמת שמחזיקה אותי בחיים" (אנשים)
נשיא בית המשפט השלום מתח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה בפרשייה החדשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין ל'כאן 11' | השופט קבע כי עדותו של פלדשטיין היא "משענת קנה רצוץ", ואמר כי לא ברור לו מהו החשד נגד מנצור | השופט קבע כי הם אינם מורחקים מלשכת ראש הממשלה (חדשות)
סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו - והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה? (בארץ, חוק ומשפט)