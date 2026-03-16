בבלי

פרשת קטארגייט

חשיפת פרשת השוחד והשחיתות בפרלמנט האירופי שכללה האשמות בקבלת שוחד מקטאר ומרוקו, והובילה לטלטלה פוליטית משמעותית באירופה

מדובר בפרשה ביטחונית רגישה, אשר על פי החשדות, נוגעת לניגוד עניינים חמור ולפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, זאת במהלך ימי מלחמת חרבות ברזל. לפי הטענות, יועצים בכירים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו תשלומים מגורמים רשמיים בממשלת קטר, בתמורה לקידום אינטרסים קטריים בזירה הישראלית והבינלאומית. כל זאת, כאשר קטר משמשת כמממנת עיקרית של ארגון הטרור חמאס ואף מארחת את ראשי הלשכה המדינית שלו – בשעה שישראל מצויה בעימות צבאי עמו.

עוד כתבות על קטארגייט:

"החיים כאילו הסתיימו בתא"

אמירות חריפות

