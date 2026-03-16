פרשת קטארגייט

מדובר בפרשה ביטחונית רגישה, אשר על פי החשדות, נוגעת לניגוד עניינים חמור ולפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, זאת במהלך ימי מלחמת חרבות ברזל. לפי הטענות, יועצים בכירים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו תשלומים מגורמים רשמיים בממשלת קטר, בתמורה לקידום אינטרסים קטריים בזירה הישראלית והבינלאומית. כל זאת, כאשר קטר משמשת כמממנת עיקרית של ארגון הטרור חמאס ואף מארחת את ראשי הלשכה המדינית שלו – בשעה שישראל מצויה בעימות צבאי עמו.