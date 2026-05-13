בבלי
יחסים הדוקים

במשך שעות, ביום דרמטי: פרטים חדשים על הפגישה החשאית של נתניהו באיחוד האמירויות

נתניהו נפגש בחשאי עם נשיא איחוד האמירויות במהלך מבצע "שאגת הארי" | המפגש התקיים במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי איראן | באותו יום חוסל, בין היתר, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה (בארץ)

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו (צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה)

מוקדם יותר הערב (רביעי) פורסם כי ראש הממשלה  נועד לאחרונה עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בביקור חשאי במדינה במהלך מבצע "שאגת הארי".

לפי מקור המעורה בפרטי הפגישה שצוטט בסוכנות הידיעות ״רויטרס״, המפגש התקיים ב־26 במרץ, ונמשך כמה שעות.

הפגישה נערכה בעיר אל־עין שבגבול איחוד האמירויות ועומאן, במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי . באותו יום חוסל, בין היתר, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.

הפגישה המדוברת, שנשמרה תחת מעטה חשאיות יחסי עד כה, נערכה בצל ההתפתחויות האזוריות הדרמטיות והאיומים המשותפים לשתי המדינות בגזרה האיראנית. השיח בין המנהיגים התמקד באפשרות הממשית להתחדשות המערכה מול טהראן - צעד שמשפיע באופן ישיר על היציבות במזרח התיכון כולו ועל ביטחונן של המדינות השותפות ל"הסכמי אברהם".

לשכת נתניהו מסרה הערב: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר