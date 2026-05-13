מוקדם יותר הערב (רביעי) פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד לאחרונה עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בביקור חשאי במדינה במהלך מבצע "שאגת הארי".

לפי מקור המעורה בפרטי הפגישה שצוטט בסוכנות הידיעות ״רויטרס״, המפגש התקיים ב־26 במרץ, ונמשך כמה שעות.

הפגישה נערכה בעיר אל־עין שבגבול איחוד האמירויות ועומאן, במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי איראן. באותו יום חוסל, בין היתר, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.

הפגישה המדוברת, שנשמרה תחת מעטה חשאיות יחסי עד כה, נערכה בצל ההתפתחויות האזוריות הדרמטיות והאיומים המשותפים לשתי המדינות בגזרה האיראנית. השיח בין המנהיגים התמקד באפשרות הממשית להתחדשות המערכה מול טהראן - צעד שמשפיע באופן ישיר על היציבות במזרח התיכון כולו ועל ביטחונן של המדינות השותפות ל"הסכמי אברהם".

לשכת נתניהו מסרה הערב: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".