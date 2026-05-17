המתיחות בין איראן לאיחוד האמירויות הלכה והחריפה בעקבות חשיפת הביקור החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באבו דאבי, במסגרתו נועד עם נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שיגר אזהרה חריפה כלפי האמירויות לאחר הפרסום, וטען כי "מי שמעורב בקנוניה עם ישראל לשם יצירת פילוג - חייב לתת את הדין".

יצוין כי איחוד האמירויות מצאה עצמה בקו האש הישיר של טהראן בחודשים האחרונים. על פי דיווחים זרים, ישראל העבירה במהלך המלחמה מול איראן סוללת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, יחד עם עשרות לוחמים שהפעילו אותה בשטח, וזאת על רקע האיום האיראני המתמשך.

הסלמה משמעותית נרשמה היום (ראשון) במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה שלושה כטב"מים לעבר שטחה של איחוד האמירויות. על פי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית של האמירויות הצליחו ליירט שניים מהם, אך כטב"ם שלישי חדר לשטח המדינה ופגע בגנרטור חשמלי הממוקם בסמוך לתחנת הכוח הגרעינית בראכה.

האירוע מצטרף לשורה של התפתחויות מדאיגות במפרץ בשבועות האחרונים, ומעיד על החרפת המתיחות בין טהראן לבין מדינות המפרץ.