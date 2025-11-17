"העובדה שאין תקציבי ממשלה לישיבות והכוללים, היא דבר חיובי וסימן משמים", אמר המשגיח הגאון רבי דן סגל במהלך דינר בארצות הברית והוסיף: "היום עם ישראל צריך הצלה, והקב"ה רוצה לזכות את היהודים שהישועה לעולם התורה תבוא מהם - ולא מאלו שאינם שומרי תורה ומצוות" | צפו בדבריו המלאים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
תיעוד היסטורי ומקורי: בפעם הראשונה - הוקמה מאפיית מצות שלמה ומפוארת בתוך חדר לימודו הקדוש של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בירושלים, לצורך מעמד אפיית מצות לנדיבי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין | המעמד כלל גם הופעה מיוחדת של הילדים הזכים | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)