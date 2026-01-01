מאות גננות ותיקות ברשת הגנים של אגו"י ניצבות בפני פיטורים והן לא מתכוונות לוותר ויוצאות למאבק בפגיעה בשכרן • על פי מכתב שנשלח לחבר הכנסת משה גפני על ידי הגננות, מדובר בכשל של משרד החינוך שיגרום לסגירת עשרות גנים | "אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים", נכתב במכתב (חדשות חרדים)
בג"ץ ממשיך להתנכל לתקציבי המגזר החרדי והבוקר הוא הוציא צו ביניים על העברת תקציבי גפ"ן, המיועדים לרשת החינוך של ש"ס, כל זאת שעות ספורות בלבד לאחר שעצר תקציבי עתק שיועדו למוסדות החרדים | הרדיפה לא פוסקת (חדשות חרדים)