דרמה אדירה מתחוללת בימים אלה הרחק מעיני הציבור ומאיימת באופן ישיר על פרנסתן של מאות משפחות חרדיות. ביום שישי האחרון הגיע המשבר לנקודת רתיחה עם הפניה דרמטית של כ-150 גננות ותיקות מרשת גני הילדים של אגודת ישראל לחברי הכנסת החרדים.

המכתב המטלטל, שנכתב מדם לבן של נשות אברכים שהקדישו את מיטב שנותיהן לחינוך תינוקות של בית רבן, נחתם בזעקה קורעת לב: "אנא, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו! אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים".

מאחורי הזעקה הזו מסתתר סיפור קשה של מאות מעובדות הרשת שניצבות בימים אלה בפני פיטורים בעקבות התנהלות נוקשה ומנותקת של משרד החינוך. מדובר באחת הדרמות החמורות שידעה מערכת החינוך החרדית בשנים האחרונים.

שיטת תקצוב לקויה יצרה מלכודת כלכלית

רשת גני הילדים של אגודת ישראל, המשמשת זה עשרות שנים נדבך מרכזי בחינוך ילדי הציבור החרדי, ניצבת כעת בפני שוקת שבורה - ללא יכולת כלכלית להמשיך ולהעסיק חלק ניכר מהגננות הוותיקות, וכתוצאה ישירה מכך - לסגור עשרות גני ילדים.

האבסורד זועק לשמים: משכורותיהן של הגננות מתוקצבות למעשה באמצעות משרד החינוך, אך בשל מנגנונים ביורוקרטיים, חישובים תקציביים מעוותים והתנהלות שאינה מותאמת למציאות בשטח, הפכו דווקא הגננות הוותיקות והמסורות ביותר ל"נטל כלכלי" שהרשת מתקשה לשאת.

כך, נשים שהקדישו עשרות שנים לחינוך ילדי ישראל, צברו ניסיון מקצועי והשקיעו את מיטב שנותיהן במערכת, מגלות לפתע כי הוותק וההשכלה שרכשו - במקום לעמוד לזכותן הופכים דה-פקטו לסיבה שבגללה יאבדו את מטה לחמן.

"ככל שאנחנו טובות יותר - הרשת מפסידה עלינו יותר"

במכתבן כתבו הגננות: "נוצר מצב אכזרי ונורא: ככל שאנחנו גננות טובות יותר, ותיקות יותר ולמודות יותר - כך הרשת מפסידה עלינו יותר כסף. המערכת מייצרת עיוות מובנה שבו החזקת גננת ותיקה היא 'עונש כלכלי' לרשת, ודוחפת את ההנהלה בעל כורחה, מתוך חוסר ברירה תקציבי, לפטר אותנו".

לדבריהן, העובדה שגננות מודיעין עילית הן הראשונות להיפגע נובעת מכך שמדובר באחת מקבוצות הגננות הוותיקות ביותר ברשת. אולם הן מזהירות כי אין מדובר במשבר מקומי בלבד, אלא בכשל מערכתי שעלול להתפשט לרשתות חינוך נוספות ברחבי הארץ.

"אל תטעו: זהו אינו משבר מקומי", הדגישו הגננות במכתבן. "מדובר בכשל מערכתי שתוך זמן קצר יגיע לכל הרשתות בארץ. אם משרדי החינוך והאוצר ייתנו יד לעוול הזה, בקרוב יעמדו רשתות חינוך נוספות בפני אותה קריסה. ייקבע כאן תקדים מחריד שבו עובדת הוראה תדע שצבירת ותק וניסיון היא גזר דין מוות לפרנסתה".

חשוב להדגיש כי רשת הגנים אינה עסק פרטי שבעליו מבקש להגדיל את רווחיו על חשבון העובדות. מדובר בעמותה ציבורית המפעילה זה עשרות שנים מערכת חינוך ענפה לעשרות אלפי ילדים וילדות בציבור החרדי, תחת מגבלות תקציביות קשות תוך הישענות כמעט מוחלטת על תקציבי המדינה.