גן ילדים, אילוסטרציה ( צילום: AI )

משבר פיטורי הגננות ברשתות הגנים החרדיות הגיע בשעות האחרונות (שלישי) לנקודת רתיחה חסרת תקדים: שישה מנהלי רשתות הגנים המובילות במודיעין עילית וביתר עילית שיגרו מכתב דרמטי לשר החינוך יואב קיש ולראשי הערים, ובו הם מודיעים כי אם לא יימצא פתרון מיידי ויסודי למשבר - שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח בכלל בכל רשתות הגנים בערים.

המשבר שעלול להתפתח למימדים עצומים, החל ברשת גני אגודת ישראל שכבר נכנסה להליכי פיטורין של מאות גננות ולסכנת סגירה של עשרות סניפים, מתרחב כעת לאיום כולל על מערכות הגנים באותן ערים. שישה מנהלי רשתות חותמים על המכתב הדרמטי מי שעומדים מאחורי ההצהרה הדרמטית הם מנהלי הרשתות המרכזיות, שמחזיקות יחד מאות גנים במודיעין עילית וביתר עילית ואלפי גנים ברחבי הארץ. על המכתב חתומים: גיל דוד, מנהל רשת "גני מרכז"; ישראל גולדקנופף, מנהל רשת "גני בית יעקב"; אברהם מקלב, מנהל רשת "גני עץ הדעת"; יעקב רוזנשטיין, מנהל רשת "גני מורשה"; ישראל גולומב, מנהל "רשת הגנים של אגודת ישראל"; וגילה מלאכובסקי, מנהלת רשת "גני החושן". בעקבות החשיפה: לפיד פנה בנאומו לנכדיו של יו"ר ש"ס דוד קליין | 22.06.26 מחלוקת ארטיקים בצמתים ועד חדר הישיבות; כך נראה מאחורי הקלעים של "מחאת הרכבים - מסע עד כאן" שאול כהנא | 10:44 במכתב הדרמטי כתבו מנהלי הרשתות כי הם רואים את המשבר החמור ככזה שאינו נוגע לרשת אחת בלבד, אלא לכלל מערכת הגנים: "כולנו נמצאים באותה הספינה", כתבו המנהלים. "ברור לכולנו לחלוטין כי גם מי מהבעלויות שלא הגיעה להחלטה על סגירת גנים כעת, תגיע לאותו מבוי סתום בדיוק בעוד שנה מהיום".

המכתב שנשלח למשרד החינוך

"לגננות המסורות מגיע אופק חדש בזכות"

בהמשך המכתב הבהירו המנהלים כי בעקבות ההתפתחויות המדאיגות ברשתות הגנים, אין בכוונתם לעמוד מנגד. "לגננות המסורות, שעובדות במשך שנים ארוכות בעיר ועושות מלאכת קודש בחינוך בנותינו, מגיע לקבל את תנאי רפורמת 'אופק חדש' בזכות ולא בחסד", כתבו.

בשל כך הודיעו מנהלי הרשתות כי אם לא יוסדר הנושא - כלל הרשתות החתומות על המכתב ישבתו ולא יפתחו את שנת הלימודים הבאה, תשפ"ז. "אנו קוראים לך להתערב בנושא בדחיפות על מנת למנוע את השבתת מערכת החינוך", חתמו המנהלים את מכתבם לראש העיר.

מכתב בהול של 150 גננות ותיקות

בימים האחרונים שיגרה נציגות של כ־150 גננות ותיקות מכתב בהול לחברי הכנסת ולבכירים בממשלה, בדרישה להתערבות מיידית להצלת רשתות הגנים, לעצירת גל הפיטורין ולמניעת סגירת עשרות גנים כבר בשלב זה - שלטענתן נכפו על הרשתות בעקבות התנהלות בעייתית ומתמשכת של משרד החינוך.

המכתב עורר סערה רחבה במערכת החינוך החרדית וברשתות הגנים ברחבי הארץ, ואף הוביל לטלטלה במערכת הפוליטית ולשורת מהלכים מאחורי הקלעים. אלא שבהיעדר פתרון שורשי וקבוע, הודיעו מנהלי רשתות הגנים כי אם לא יוסדר הנושא באופן מלא - הם יכריזו על עצירת פתיחת שנת הלימודים הקרובה בכל רשתות הגנים, עד להסדרת העניין.

שורש המשבר: עיוות תקציבי שהופך ותק לעונש

לטענת הגננות, מדובר בנשים שהקדישו עשרות שנים לחינוך ילדי ישראל, צברו ניסיון מקצועי רב והשקיעו את מיטב שנותיהן במערכת - וכעת הן מגלות כי דווקא הוותק, ההכשרה וההשכלה שרכשו לאורך השנים, במקום לעמוד לזכותן, הופכים דה-פקטו לסיבה שבגללה הן עלולות לאבד את מטה לחמן.

במכתב ששיגרו כתבו הגננות: "נוצר מצב אכזרי ונורא: ככל שאנחנו גננות טובות יותר, ותיקות יותר ולמודות יותר - כך הרשת מפסידה עלינו יותר כסף. המערכת מייצרת עיוות מובנה שבו החזקת גננת ותיקה היא 'עונש כלכלי' לרשת, ודוחפת את ההנהלה בעל כורחה, מתוך חוסר ברירה תקציבי, לפטר אותנו".

תקצוב גני הילדים נעשה לפי ממוצע ותק גננות שרירותי והנחות עבודה שנקבעות על ידי משרד החינוך ללא זיקה למציאות בשטח. כך גננת שהשקיעה שנים רבות בהכשרה והתמקצעות וצברה ותק של 30 שנה ויותר מקבלת שכר כגננת מוסמכת בלבד - דרגה מינמלית - ועבור ותק של 16 שנה בלבד.

מכתב הגננות

"זהו כשל מערכתי שיגיע לכל הרשתות"

"אל תטעו: זהו אינו משבר מקומי. מדובר בכשל מערכתי שתוך זמן קצר יגיע לכל הרשתות בארץ", כתבו הגננות במכתבן. "אם משרדי החינוך והאוצר יתנו יד לעוול הזה, בקרוב יעמדו רשתות חינוך נוספות בפני אותה קריסה. ייקבע כאן תקדים מחריד שבו עובדת הוראה תדע שצבירת ותק וניסיון היא גזר דין מוות לפרנסתה".

חשוב להדגיש כי רשתות הגנים המדוברות אינן עסק פרטי שבעליהן מבקש להגדיל את רווחיו על חשבון העובדות. מדובר בעמותות ציבוריות המפעילות זה עשרות שנים מערכת חינוך ענפה למאות אלפי ילדים וילדות בציבור החרדי, תחת מגבלות תקציביות קשות תוך הישענות כמעט מוחלטת על תקציבי המדינה.

שלוש דרישות מרכזיות

הנושא הכואב והמרכזי ביותר שעליו מצביעות הגננות הוא העיכוב בהסדרת תוכנית "אופק חדש" בגני הילדים. לדבריהן, החלת התוכנית והשלמת המתווה התקציבי יספקו מענה מיידי לפערים שנוצרו ולמנוע את קריסת מערך העסקת הגננות הוותיקות.

במכתבן הציגו שלוש דרישות מרכזיות: