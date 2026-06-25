"אחרי שנתתי את הנשמה": הגננות החרדיות שוברות שתיקה על המשבר ברשתות

מאחורי הכותרות הדרמטיות על איומי ההשבתה של רשתות הגנים ומאחורי המכתבים הרשמיים שנשלחו לשר החינוך ולחברי הכנסת החרדיים, מסתתר סיפור אנושי קשה במיוחד. סיפור של נשים שהקדישו את מיטב שנותיהן לחינוך תינוקות של בית רבן, ועכשיו מוצאות את עצמן ניצבות בפני תהום של אי ודאות, פחד ותחושת השפלה עמוקה.

בשיחות שקיימנו עם גננות ותיקות מרשת הגנים של אגודת ישראל ומרשתות נוספות, עולה תמונה מטלטלת של מציאות שבה דווקא הוותק, הניסיון והמסירות הפכו לנטל במקום להיות מקור גאווה. "אני לא יודעת איך להסביר את זה", אומרת שרה, גננת ותיקה ממודיעין עילית, בקול שבור. "כל החיים שלי הייתי גננת. זה לא היה רק מקום עבודה, זה היה הבית השני שלי. הילדים היו חלק מהלב שלי. ועכשיו פתאום אומרים לי: את יקרה מדי למשרד החינוך".

המשבר שפרץ בשבועות האחרונים החל ברשת הגנים, שם כ-150 גננות ותיקות קיבלו הודעות על כוונה לפטר אותן. המשבר התפשט במהירות לרשתות נוספות, עד שבימים האחרונים שישה מנהלי רשתות גנים מרכזיות איימו שלא לפתוח את שנת הלימודים הבאה אם לא יימצא פתרון מיידי. אך מאחורי המספרים הקרים והמהלכים הארגוניים, יש נשים אמיתיות שחייהן מתמוטטים.

"בעלי אברך כולל - מה אני אמורה לעשות עכשיו?"

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שרה מתארת את הפחד הגדול שמלווה אותה מאז שהתבשרה על הסכנה. "הפחד הגדול אינו רק מהפיטורים עצמם, אלא מהיום שאחרי", היא מסבירה. "בעלי אברך כולל. יש לי בית לפרנס, התחייבויות, ילדים, חיים שלמים שנשענים על המשכורת הזאת. מה אני אמורה לעשות עכשיו? להתחיל הכול מחדש? מי יקבל אותי לעבודה אחרת בגיל שלי, אחרי שכל החיים עסקתי רק בחינוך בגילאי גן?".

הלילות ללא שינה הפכו למציאות יומיומית עבור רבות מהגננות. "אנחנו לא מספרים בטבלאות", אומרת שרה בכאב. "מישהו במשרד החינוך מבין את זה בכלל? מאחורי כל שם יש משפחה, יש שולחן שבת, יש ילדים שמחכים לאמא רגועה בבית. בשבועות האחרונים אני מסתובבת עם אבן על הלב. אני נכנסת לגן, מסתכלת על הילדים, ושואלת את עצמי אם זו השנה האחרונה שלי איתם".

רבקה, גננת ותיקה נוספת, מתארת מציאות דומה מזווית שונה. "במשך שנים הורים הביאו לי את הדבר הכי יקר להם בעולם", היא מספרת. "ילד קטן, לפעמים בפעם הראשונה מחוץ לבית. הם סמכו עליי שאקבל אותו בחיוך, שאדע להרגיע, לחבק, ללמד, לבנות אותו. ועכשיו אני מרגישה שאני בעצמי צריכה שמישהו ירגיע אותי".

"הילדים מרגישים שמשהו קורה"

המשבר לא נשאר רק בגן. רבקה מספרת כי גם הבית שלה השתנה לחלוטין. "אני משתדלת לא להראות לילדים שלי את הדאגה, אבל הם מרגישים. כשאמא חוזרת מהגן שקטה, כשהיא יושבת בלילה עם דמעות מול תלוש משכורת ומכתבים - הילדים מבינים שמשהו קורה. זה לא נשאר רק בגן, זה נכנס לתוך הבית".

הכאב החריף ביותר, לדברי רבקה, הוא הפער בין היחס החם שקיבלה לאורך השנים מההורים ומהילדים, לבין התחושה הקרה מול המערכת. "כל סוף שנה אני מקבלת מכתבים מהורים שכותבים לי כמה הילד התקדם, כמה הוא פרח, כמה הם מודים לי. ואז פתאום מגיעה המציאות הזאת, שמודדת אותי רק לפי שורה תקציבית. כאילו כל השנים, כל הילדים, כל הלילות שהכנתי חומר, כל המסיבות, כל הדמעות שניגבתי - לא שווים כלום מול מספר במחשב".

רגע קטן ששבר את רבקה במיוחד התרחש השבוע בגן: "ילדה בגן שאלה אותי: 'גננת, גם בשנה הבאה תהיי כאן?' ולא ידעתי מה לענות לה. חייכתי ואמרתי לה בעזרת השם, אבל בפנים נשברתי. איך מסבירים לילדה קטנה שיש מבוגרים שמחליטים אם הגננת שלה תישאר או לא לפי תקציב?"

"זו לא רק פרנסה - זו שליחות"

גננת נוספת ששוחחנו איתה מתארת את התחושה הקשה: "זו לא רק פרנסה. זו שליחות. מי שלא עמד בפתח של גן בבוקר ולא קיבל עשרים ושמונה ילדים קטנים לידיים - לא יבין מה זה. אנחנו נתנו את השנים הכי טובות שלנו בשביל חינוך ילדי ישראל, ועכשיו מרגישות שנזרקנו לצד הדרך".

הגננות מתארות את האבסורד הכואב, שכן המערכת דרשה מהן לאורך השנים להתקדם מקצועית, לצבור ניסיון, להשתתף בהשתלמויות ולהוסיף השכלה. "שלחו אותנו להשתלמויות, דרבנו אותנו להתמקצע, עודדו אותנו להוסיף השכלה, לצבור ניסיון, להתמסר לילדים, לבנות גנים ברמה גבוהה", הן אומרות. "עכשיו דווקא כל מה שבנינו - כל הוותק, ההכשרה וההשקעה - עלול ללכת לפח בגלל תקצוב שלא נותן מענה למציאות".

"זה האבסורד הכי גדול", מוסיפה אחת הגננות. "אמרו לנו כל השנים להתקדם, ללמוד, להשתפר, להיות טובות יותר. עשינו את זה מכל הלב. והיום אותה התקדמות הופכת להיות הסיבה שבגללה אין כסף להחזיק אותנו. זה לא רק פוגע בפרנסה - זה פוגע בכבוד האישי, בתחושת הערך העצמי, בכל מה שבנינו".