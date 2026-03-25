חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו השבוע בבית המדרש של החסידות ברחוב רפופרט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת הספד והתעוררות לזכרו של הגה"צ רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית' שכיהן גם כרב הקהילה • את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שביכה את הסתלקותו של האי גאון וצדיק • בהמשך ספדו לו בניו וחתניו של המנוח זצ"ל • מ.א. נוימן מגיש תיעוד (חסידים)
אשר חיון, ששימש במשך מספר שנים כראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הלך הבוקר לעולמו מדום לב, כשהוא בן 58 | נתניהו ספד לו: "הייתה לי הזכות שאשר יעבוד לצדי עוד בהיותי שר האוצר - לפני למעלה משני עשורים, בהכירי את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו המיוחדת, מיניתי אותו למנהל הלשכה, ואחר כך לראש הסגל בלשכה" (בארץ)
חני כץ, אמא של ארי ז"ל שנפטר באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה |"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?"| ההספד המלא (דיין האמת)
המונים ליוו למנוחות ביום שישי, ערב שבת קודש לאחר חצות, את הבחור משה לודמיר ז"ל, תלמיד ישיבת באיאן במודיעין עילית, שגופתו אותרה אחרי ארבעה ימים של חיפושים, לאחר שטבע ונסחף בנחל מודיעים | אביו, הרה"ח רבי צבי הערש לודמיר, ספד לו בבכי קורע לב וסיפר על שיחת הטלפון האחרונה ביניהם, מתי נפגשו לאחרונה וההכנות לחתונת הבת בימים הקרובים (חרדים)
המונים השתפו במסע הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנדרס למוות לאחר המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים | בהספד רווי אמונה ספד לו אביו: "כמה כולם אהבו אותך, כמה היה נעים בחברתך. כמה חיכינו לך לשבת חופשית, שיוסי יהיה בבית. הנשמה שלך תהיה איתנו יום יום שעה שעה" | הוא הוסיף ואמר כי "יוסי, יוסי שלנו, אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש, תהיה מליץ יושר על עולם הישיבות" | הדברים המלאים (חדשות)
קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו: "רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!" דברים אלו, שנאמרו בקול רועד ובזעקה צלולה, היכו בלבבות האלפים שהתכנסו לחלוק כבוד אחרון | צפו בתיעוד (חרדים)
בתום ימי השבעה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים לעצרת חיזוק והתעוררות | במעמד הכתיר האח הגדול, האדמו"ר, את אחיו הצעיר לאדמו"ר בקרית אתא. האדמו"ר החדש, המקורב לחסידות ברסלב, צפוי לנסוע לאומן בראש השנה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ככלות ימי השבעה לפטירתו של הנגיד הרבני הרב עמנואל טופורוביץ' ז"ל, ממייסדי ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה, התכנסו כלל תלמידי הישיבה ובוגריה, ועל צבאם רבניה, והספידו את האי גברא רבא שהלך לעולמו עטור במעשים טובים וחסד לאלפים | בהספדים הודגשה תרומתו העצומה להקמת הישיבה ולקיומה, כשהוא התמסר להחזקתה מבחינה כספית גם בימים קשים (עולם הישיבות)
בזמן שאלפי חסידי צאנז מלווים למנוחות את המשב"ק הרה"ח הוותיק ר' יצחק אייזיק מאיר זלמנוביץ ז"ל, נכדו, איש התקשורת ישכר זלמנוביץ, מספידו בדמעות ומדגיש את הקשר המיוחד והאהבה הבלתי מותנית שחש לסבו, שהיה דוגמה לחסידות, אמת וקבלת האחר (חרדים)
"דמות של חסד ויראת שמיים": סיפור חייו של זקן החזנים והפייטנים ר' דוד צבי ז"ל, אשר הקדיש את חייו להפצת המסורת של השירה היהודית המזרחית, לחינוך דורות של חזנים, ולמעשי חסד אינספור בקהילת ירושלים - עדות אישית מפי חתנו, החזן הנודע משה חבושה (דיין האמת)